Вирусолог объяснил, когда надо делать прививку после "омикрона"

После инфицирования штаммом "омикрон" можно вакцинироваться примерно спустя шесть месяцев после выздоровления. Об этом рассказал вирусолог Павел Волчков в беседе с "Газета.Ru".

На практике видно, что те, кто перенёс уханьский штамм, также пока не болеют и "дельтой" и "омикроном", хотя произошли сильные изменения вируса, отметил специалист. По его словам, люди, болеющие повторно, есть, но их не так много, а болезнь проходит у них легко.

Вирусолог считает, что привиться в скором времени после выздоровления всё же стоит пожилым людям, которые находятся в группе риска. Другие же могут вакцинироваться через полгода, заключил Волчков.

Ранее эпидемиолог Михаил Фаворов назвал две группы людей, которым обязательно стоит привиться на фоне массового распространения "омикрона".

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