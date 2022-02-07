Эпидемиолог Фаворов объяснил, есть ли смысл вакцинироваться от "омикрона"

Новым штаммом коронавируса "омикрон" заражаются все — и те, кто вакцинировался, и противники прививок. Получается, что антиваксеры, которые уверяли, что прививаться не нужно, оказались правы? И надо ли сейчас, когда коронавирус ослабевает, идти вакцинироваться? На эти вопросы ответил эпидемиолог Михаил Фаворов в эфире "Эха Москвы".

Специалист отметил, что сегодня уже мало кто прививается, но есть те, кто ставит так называемый бустерный укол. И это, по его мнению, правильно.

Он напомнил, что "дельту" тоже никто не отменял. И статистика смертности в России по-прежнему высокая. Но раз от "омикрона" умирают мало, значит, летальные случаи вызваны той же "дельтой", сделал вывод учёный.

По его словам, всё это будет продолжаться ещё долго. Поэтому вакцинироваться и ревакцинироваться надо, особенно двум группам риска: женщинам и пожилым, заключил Фаворов.

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