Испанские учёные назвали способ снизить риск заражения коронавирусом

Испанские учёные из Университета Наварры выяснили, что физические нагрузки способствуют снижению риска заражения коронавирусом.

Во время физических упражнений мышцы вырабатывают гормоны, которые снижают вероятность заражения коронавирусом, сокращают риск тяжёлого течения заболевания, а также уменьшают гибель клеток из-за инфекции, сообщается в исследовании учёных.

По словам сотрудника Лаборатории метаболических исследований клиники университета Наварры Амайи Родригес Муруэты-Гойены, у страдающих ожирением пациентов в жировых отложениях находится больше рецепторов для коронавируса, а их жировые клетки вырабатывают больше воспалительных молекул, чем у людей с нормальным весом.

Родригес убеждена, что ожирение усугубляет течение заболевания, и полные люди чаще попадают в больницы с диагнозом "тяжелый COVID-19". При этом занятия спортом благотворно влияют на организм и снижают риск получения осложнений от коронавируса.

Ранее израильские учёные выяснили, что дефицит витамина D в организме приводит к повышению риска смерти от коронавируса.

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