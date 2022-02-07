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Автор Николай Ткаченко

Биолог объяснила, можно ли заразиться "омикроном" через покупки в магазине

Здоровье

Меры предосторожности, которые были до пандемии, продолжают оставаться актуальными и сейчас. То есть время от времени хорошо мыть руки и чистить зубы.

Биолог объяснила, можно ли заразиться "омикроном" через покупки в магазине

Но надо ли 25 раз в день обрабатывать руки санитайзером и стерилизовать коробки, принесённые из магазина? О том, есть ли опасность заражения "омикроном" через поверхности, рассказала биолог, профессор американского университета Анча Баранова.

Она отметила, что человек не может сражаться на всех фронтах одновременно, так как есть более важные. Например, реально важно проверять, выходя из дома, насколько плотно прилегает к лицу респиратор, а не медицинская маска. А стерилизация коробок требует много усилий, при этом защита увеличивается лишь на сотые доли процента, добавила специалист.

Профессор напомнила, что в начале пандемии люди обсуждали много страшных вещей, а потом про них забыли. Говорили, например, что вирусом можно заразиться через глаза. А сейчас "омикрон" в пять раз более заразен, чем первоначальный штамм.

И люди не перестали заражаться через глаза. Более того, есть данные, что у очкариков вероятность заразиться чуть меньше, чем у тех, кто носит линзы или ходит без очков, пояснила Баранова.

"Учитывая то, что у нас практически не защищены глаза, вирус на коробках вообще не имеет значения. Уж если мы хотим увеличить защиту, то тогда нужно ходить в магазин не только в масках, но ещё и в очках для подводного плавания", — заключила биолог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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