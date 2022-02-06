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Автор Елена Былкина

Мясников объяснил, опасен ли COVID-19 для детей

Здоровье

Доктор Мясников рассказал, оправдана ли паника, связанная с детской заболеваемостью коронавирусом.

Мясников объяснил, опасен ли COVID-19 для детей

Александр Мясников назвал абсурдными заявления о том, что COVID-19 обострил и выявил сахарный диабет у детей.

"Противоречие в том, что у детей первое проявление инсулинзависимого диабета — именно диабетическая кома и ковид тут не причём", — написал медик в своём Telegram-канале.

Теледоктор объяснил, что предыдущие штаммы нового COVID-19 у детей протекали либо бессимптомно, либо проявлялись в форме ОРЗ.

"Вирусная пневмония возникала крайне редко — у детей отсутствуют специфические рецепторы в лёгких, через которые проникает коронавирус", — рассказал врач.

Призвал медик не опасаться и так называемого мультивоспалительного синдрома, так как любая вирусная инфекция у детей может его вызвать. Смертельный исход, по словам Мясникова, крайне редок.

Телеведущий привёл статистику детской смертности от коронавируса.

"Реальная детская смертность (5-11 лет) на примере США: 1,9 млн за все 2 года эпидемии были инфицированы. 8300 из них были госпитализированы. 100 — умерли. За 2 года. Из них 46 — от мультивоспалительного синдрома. 100 детей из 870 тыс общих смертей за 2 года", — объяснил медик.

Теледоктор отметил, что от ветрянки и от респираторно-синцитиального вируса человека в США умирают гораздо больше детей.

Мясников рассказал, что и раньше у детей ОРЗ вызывали известные с 60-х годов коронавирусы. Он отметил, что для ребёнка нормально болеть в год до десяти раз.

"Это путь приобретения иммунитета к различным вирусным инфекциям", — написал телеведущий.

Врач назвал симптомы коронавируса у детей.

"Обычно это протекает у детей с поносом, иногда осложняется воспалением среднего уха, но в общем — мирное, много лет известное банальное ОРЗ", — отметил врач.

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Детский COVID-19: врачи бьют тревогу, а родители не знают, что делать/ ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 сахарный диабет александр мясников
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