Число коек для детей с COVID-19 увеличат почти до 1300 в Москве

Коечный фонд для детей с коронавирусной инфекцией решено увеличить в Москве.

Как сообщила журналистам замглавы городской администрации по вопросам социального развития Анастасия Ракова, с февраля для лечения больных COVID-19 детей планируется перепрофилировать один из корпусов детской больницы имени Г. Н. Сперанского.

"С завтрашнего дня заболевших начнёт принимать коронавирусный корпус в больнице имени Г. Н. Сперанского… Таким образом, коечный фонд для лечения детей с COVID-19 составит почти 1,3 тыс. коек", — цитирует заммэра ТАСС.

По словам Раковой, в случае необходимости заразившихся коронавирусом детей будут госпитализировать вместе с родителями.

Замглавы городской администрации отметила, что из-за распространения омикрон-штамма в столице фиксируют рост заболеваемости COVID-19 детей и подростков.

"Более того, ежедневно мы фиксируем значительное количество госпитализаций детей с COVID-19. Поэтому впервые с начала пандемии нам потребовались дополнительные койки для этой категории пациентов", — пояснила Ракова.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы заявили о беспрецедентном росте заболеваемости коронавирусом среди детей. За две недели число заразившихся несовершеннолетних увеличилось в 14 раз.

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