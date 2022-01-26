Беспрецедентный рост заболеваемости COVID-19 среди детей зафиксирован в Москве

Число случаев заражения детей коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за две недели в 14 раз. Об этом сообщает департамент здравоохранения столицы.

"В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей. За 2 недели число заболевших детей выросло в 14 раз (с 2 тысяч в неделю до 28)", — говорится в сообщении ведомства.

По информации департамента, количество госпитализаций за тот же период увеличилось в 10 раз. Теперь в столице за сутки в больницу попадают до 120 заразившихся коронавирусом детей.

"Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей — это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям", — подчёркивается в сообщении.

В связи с этим принято решение закрыть плановую госпитализацию в детские больницы на три недели. В сообщении уточняется, что плановая госпитализация детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также другими болезнями, которые не допускают промедления в оказании помощи, будет продолжена.

"Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объёме без исключения всем детям", — сообщили в департаменте.

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