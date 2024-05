Как избежать неприятностей в Таиланде: основные правила поведения и культурные табу

В Таиланде существует ряд особых правил и традиций, которые туристам следует соблюдать, чтобы избежать неприятностей и продемонстрировать уважение к местной культуре. Вот несколько важных запретов, которые стоит иметь в виду при посещении этой уникальной страны:

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository