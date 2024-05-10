Как избежать неприятностей в Таиланде: основные правила поведения и культурные табу

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Важные запреты в Таиланде: чего стоит избегать туристам

2:01
Туризм

В Таиланде существует ряд особых правил и традиций, которые туристам следует соблюдать, чтобы избежать неприятностей и продемонстрировать уважение к местной культуре. Вот несколько важных запретов, которые стоит иметь в виду при посещении этой уникальной страны:

Важные запреты в Таиланде: чего стоит избегать туристам
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Не касаться головы других людей

В Таиланде голова считается священной частью тела, поэтому даже дружеское похлопывание по голове может быть воспринято как грубое нарушение личного пространства.

Не указывать ногами

Ноги считаются самой "грязной" частью тела. Указывать ногами на людей или религиозные объекты считается крайне неуважительным. Также не сидеть с ногами, направленными прямо на кого-то, особенно если это монахи или старшие по возрасту люди.

Избегать публичных проявлений ласки

Таиланд консервативен в отношении публичных проявлений ласки. Обниматься или целоваться в общественных местах может быть не только неприятно для местных жителей, но и вызвать отрицательную реакцию.

Не оскорблять монархию

В Таиланде очень серьезно относятся к монархии. Любое оскорбление короля, других членов королевской семьи или даже изображений на деньгах может привести к уголовному преследованию.

Не входить в храмы в неподходящей одежде

Посещая храмы, следует носить скромную одежду, которая покрывает плечи и колени. Многие храмы предоставляют накидки или шарфы для туристов, которые пришли в неподходящем виде.

Не брать что-либо с изображением Будды без разрешения

Экспорт изображений Будды за пределы Таиланда без разрешения считается незаконным. Это правило предназначено для защиты священных предметов от неподобающего использования.

Соблюдение этих несложных правил поможет избежать конфликтов во время путешествия по Таиланду и позволит лучше понять местную культуру и традиции.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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