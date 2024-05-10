56-летняя певица Валерия показала идеальную фигуру в бикини: тренировки дают результат

Певица Валерия похвасталась стройной фигурой в купальнике

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия объяснила, как ей удаётся сохранять стройную фигуру.

Фото: https://www.instagram.com/valeriya by Инстаграм певицы Валерии is licensed under public doman

Певица Валерия, которая после празднования своего 56-летия, отправилась с мужем Иосифом Пригожиным отдыхать в Турцию, поделилась жарким контентом.

Звезда разместила в "Инстаграме"* фото в бикини.

"Семь дней ежедневных силовых дают результат", — написала под фото исполнительница.

Валерия объяснила, что завтра уже наденет шубу и отправится петь песни.

Ранее продюсера Иосифа Пригожина восхитила фигура певицы Валерии. Он отметил, что, несмотря на годы, его жена не теряет форму.

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