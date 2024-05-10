56-летняя певица Валерия показала идеальную фигуру в бикини: тренировки дают результат

Певица Валерия объяснила, как ей удаётся сохранять стройную фигуру.
Певица Валерия, которая после празднования своего 56-летия, отправилась с мужем Иосифом Пригожиным отдыхать в Турцию, поделилась жарким контентом.
Звезда разместила в "Инстаграме"* фото в бикини.
"Семь дней ежедневных силовых дают результат", — написала под фото исполнительница.
Валерия объяснила, что завтра уже наденет шубу и отправится петь песни.
Ранее продюсера Иосифа Пригожина восхитила фигура певицы Валерии. Он отметил, что, несмотря на годы, его жена не теряет форму.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.