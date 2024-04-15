Продюсер Иосиф Пригожин восхитился фигурой певицы Валерии: "Годы идут, а моя форму не теряет"

Продюсер Иосиф Пригожин рассыпался в комплиментах перед супругой, певицей Валерией.
Пригожин опубликовал в Инстаграм* снимок, на котором певица Валирия сидит на шпагате.
"Годы идут, а моя форму не теряет. Восхищаюсь. 17 апреля не за горами", — написал продюсер под снимком с женой.
17 апреля певице Валерии исполнится 56 лет.
Ранее Пригожин опубликовал фотографии с дерзкой совместной фотосессии с певицей Валерией.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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