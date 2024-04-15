Продюсер Иосиф Пригожин восхитился фигурой певицы Валерии: "Годы идут, а моя форму не теряет"

Иосиф Пригожин похвалил певицу Валерию за хорошую фигуру: "Восхищаюсь"

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин рассыпался в комплиментах перед супругой, певицей Валерией.

Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif by Инстаграм Иосифа Пригожина is licensed under public domain

Пригожин опубликовал в Инстаграм* снимок, на котором певица Валирия сидит на шпагате.

"Годы идут, а моя форму не теряет. Восхищаюсь. 17 апреля не за горами", — написал продюсер под снимком с женой.

17 апреля певице Валерии исполнится 56 лет.

Ранее Пригожин опубликовал фотографии с дерзкой совместной фотосессии с певицей Валерией.

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