Новая авто-эра: как китайские марки завоевывают российский рынок — и почему это проблема

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Авто

В России наблюдается значительный рост популярности китайских автомобилей, особенно поскольку многие иностранные производители прекратили официальные поставки. Эксперты отмечают, что хотя китайские марки предлагают привлекательные условия гарантии, на деле эти гарантии часто не охватывают ключевые компоненты, такие как топливные форсунки, требующие регулярного обслуживания.

Эксперт раскрыл, как китайские машины разоряют россиян
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Смена предпочтений видна даже среди приверженцев таких брендов, как Porsche и Mercedes-Benz, которые из-за сложностей с сервисом и запчастями начинают обращать внимание на премиум-класс китайского автопрома.

Однако владельцы этих автомобилей сталкиваются с рядом проблем: недолговечное лакокрасочное покрытие, высокая стоимость кузовных деталей и сложности с поставками запчастей.

Это приводит к необходимости значительных дополнительных затрат на антикоррозийную обработку и даже к списанию автомобилей после аварий из-за неэкономичности ремонта.

К тому же, быстрый выпуск обновлённых моделей китайскими производителями создаёт путаницу в запчастях и усложняет работу сервисных центров. Например, из-за дефицита запчастей в России одному из клиентов пришлось ждать возвращения автомобиля из ремонта почти месяц.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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