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Какой выбор сделать новичкам для упражнений с отягощением: плиометрика или художественная гимнастика

Плиометрика против художественной гимнастики: что выбрать?

3:31
Спорт

Хотя на первый взгляд плиометрика и художественная гимнастика могут показаться похожими, на самом деле они тренируют разные области и рекомендуются для разных демографических групп и целей. Если вы хотите узнать разницу между плиометрикой и художественной гимнастикой, разберитесь, могут ли упражнения по художественной гимнастике помочь нарастить мышечную массу. Разберитесь, какая тренировка с отягощением лучше всего подходит для начинающих. А мы вам с этим поможем.

Плиометрика против художественной гимнастики: что выбрать?
Фото: marines.mil is licensed under public domain

Плиометрика против художественной гимнастики: в чем разница?

Упражнения по плиометрике — это вид разминки, который использует скорость и силу различных движений для наращивания мышечной силы. План тренировок по плиометрике, скорее всего, будет включать короткие, интенсивные всплески активности, нацеленные на быстро сокращающиеся мышечные волокна нижней части тела. Эти упражнения включают в себя вертикальные движения и прыжки в ширину, которые растягивают и сокращают ваши мышцы.

И в то же время тренировки по художественной гимнастике — это упражнения с отягощениями, в которых используется вес вашего тела практически без оборудования для наращивания силы и выносливости, а также улучшения осанки, гибкости и координации. Эти упражнения обычно нацелены на несколько крупных групп мышц и задействуют их, и в отличие от плиометрики, которая использует короткие и интенсивные всплески активности, художественная гимнастика выполняется в умеренном темпе.

Можете ли вы сочетать художественную гимнастику и плиометрику?

Да, вы можете. И художественная гимнастика, и плиометрика — это тренировки с собственным весом, для выполнения которых практически не требуется тренажеров. Глядя на то, как выполняются эти упражнения, становится ясно, что художественная гимнастика — это более смягченная и умеренная версия плиометрики.

Если вы хотите совместить эти два упражнения, мы рекомендуем вам сначала ознакомиться с художественными упражнениями, прежде чем включать плиометрику. Последняя сопряжена с более высоким риском травм и более вредна как для суставов, так и для костей нижней части тела, поэтому вам следует сначала использовать гимнастику для наращивания силы и выносливости, прежде чем заниматься плиометрикой.

Плиометрика против художественной гимнастики для начинающих: какой вариант лучше?

Для настоящих новичков или любителей тренажерного зала художественная гимнастика — гораздо лучший вариант, чем плиометрика. Как упоминалось ранее, плиометрика включает короткие всплески активности, при этом в большинстве упражнений используются вертикальные движения и прыжки в ширину, которые растягивают и сокращают мышцы. Такие упражнения также могут представлять высокий риск травм, особенно среди тех, кто страдает специфическими заболеваниями, такими как остеопороз, и даже могут вызвать недержание мочи, особенно у женщин.

В свою очередь базовая художественная гимнастика менее сложна и представляет меньший риск травм для начинающих. Любой, кто хочет заниматься плиометрикой в будущем, должен изучить и закрепить свои основы художественной гимнастики, прежде чем переходить к плиометрике.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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