Обнаружена плотная атмосфера на суперземле 55 Cancri e: изменит ли это наш поиск внеземной жизни?

Nature: на суперземле 55 Cancri e впервые обнаружен намёк на атмосферу

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Астрономы, используя телескоп JWST, предполагают, что суперземля 55 Cancri e может иметь плотную атмосферу из углекислого или угарного газа, что может сделать её первой известной каменистой экзопланетой с плотной атмосферой.

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55 Cancri e, с массой в 8,8 раза больше массы Земли и радиусом почти вдвое большим, вращается вокруг своей звезды за менее чем 18 часов, создавая экстремальные температурные условия. Несмотря на вероятное отсутствие жизни из-за высоких температур и магматической активности, наличие атмосферы может объяснить наблюдаемое охлаждение дневной стороны планеты, сообщает Nature.

Дополнительные наблюдения необходимы для подтверждения этих выводов, но уже сейчас результаты указывают на потенциальные возможности JWST в изучении экзопланет и поиске потенциально обитаемых миров.