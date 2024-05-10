Сеть LTE-450 в России: как новая технология изменит интернет вещей к 2026 году

В России к 2026 году запустят федеральную сеть интернета вещей

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

В России к 2026 году планируется запуск сети LTE-450, которая будет использоваться для создания единой сети интернета вещей.

Фото: Pexels by Field Engineer is licensed under CC0

Эта сеть предназначена для передачи данных с умных счётчиков и датчиков, в основном в рамках проекта "Экономика данных" на базе "Ростелекома". Изначально диапазон 450 МГц предназначался для связи чиновников и силовых структур, но теперь его перепрофилируют для нужд интернета вещей, сообщает habr.ru.

По мнению Минцифры, благодаря большому охвату и низкой пропускной способности, LTE-450 эффективен для смарт-устройств. Однако эксперты считают коммерческий потенциал такой сети минимальным, указывая, что она будет служить в основном для получения государственных средств "Ростелекомом".