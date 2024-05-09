Апельсиновое желе: вкусный цитрусовый десерт, его может сделать каждый за считанные минуты

Апельсиновое желе — это супердесерт, который можно приготовить дома, когда хочется чего-нибудь сладкого.
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Вам понадобятся всего пять ингредиентов:
апельсиновый сок,
кукурузная мука,
молоко,
сахар
и взбитые сливки.
Это апельсиновое желе очень легко приготовить, и практически каждый может сделать его за считанные минуты.
Ингредиенты
1 стакан апельсинового сока
1 стакан молока
1/4 стакана взбитых сливок
1/4 стакана кукурузной муки
1/4 стакана сахарной пудры
Приготовление
В кастрюлю добавьте апельсиновый сок, кукурузную муку, молоко и сахар. Хорошо перемешайте.
Добавьте взбитые сливки и ещё раз хорошо перемешайте.
Поставьте кастрюлю на огонь, продолжая помешивать, доведите до кипения. Варите ещё несколько минут, пока смесь не приобретёт густую консистенцию. Разлейте по формам и дайте застыть, убрав в холодильник.