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Апельсиновое желе: вкусный цитрусовый десерт, его может сделать каждый за считанные минуты

Апельсиновое желе: очень легко приготовить

1:01
Еда

Апельсиновое желе — это супердесерт, который можно приготовить дома, когда хочется чего-нибудь сладкого.

Апельсиновое желе: очень легко приготовить
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under https://www.flickr.com/photos/137643065@N06/23697654094/

Вам понадобятся всего пять ингредиентов:

  1. апельсиновый сок,
  2. кукурузная мука,
  3. молоко,
  4. сахар
  5. и взбитые сливки.

Это апельсиновое желе очень легко приготовить, и практически каждый может сделать его за считанные минуты.

Ингредиенты

  • 1 стакан апельсинового сока
  • 1 стакан молока
  • 1/4 стакана взбитых сливок
  • 1/4 стакана кукурузной муки
  • 1/4 стакана сахарной пудры

Приготовление

  1. В кастрюлю добавьте апельсиновый сок, кукурузную муку, молоко и сахар. Хорошо перемешайте.
  2. Добавьте взбитые сливки и ещё раз хорошо перемешайте.
  3. Поставьте кастрюлю на огонь, продолжая помешивать, доведите до кипения. Варите ещё несколько минут, пока смесь не приобретёт густую консистенцию. Разлейте по формам и дайте застыть, убрав в холодильник.
Апельсиновое желе. Вкусный, натуральный десерт
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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