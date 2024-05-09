Апельсиновое желе: вкусный цитрусовый десерт, его может сделать каждый за считанные минуты

Апельсиновое желе: очень легко приготовить

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Апельсиновое желе — это супердесерт, который можно приготовить дома, когда хочется чего-нибудь сладкого.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under https://www.flickr.com/photos/137643065@N06/23697654094/

Вам понадобятся всего пять ингредиентов:

апельсиновый сок, кукурузная мука, молоко, сахар и взбитые сливки.

Это апельсиновое желе очень легко приготовить, и практически каждый может сделать его за считанные минуты.

Ингредиенты

1 стакан апельсинового сока

1 стакан молока

1/4 стакана взбитых сливок

1/4 стакана кукурузной муки

1/4 стакана сахарной пудры

Приготовление

В кастрюлю добавьте апельсиновый сок, кукурузную муку, молоко и сахар. Хорошо перемешайте. Добавьте взбитые сливки и ещё раз хорошо перемешайте. Поставьте кастрюлю на огонь, продолжая помешивать, доведите до кипения. Варите ещё несколько минут, пока смесь не приобретёт густую консистенцию. Разлейте по формам и дайте застыть, убрав в холодильник.