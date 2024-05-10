Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Нагиев носит солнцезащитные очки из-за проблем с глазами
Плиометрика против художественной гимнастики: что выбрать?
Рассказываем, как вырастить хороший урожай томатов
Эксперт раскрыл, как китайские машины разоряют россиян
Важные запреты в Таиланде: чего стоит избегать туристам
Апельсиновое желе: очень легко приготовить
Nature: на суперземле 55 Cancri e впервые обнаружен намёк на атмосферу
Певица Валерия похвасталась стройной фигурой в купальнике
Овощи, которые способствуют сжиганию жира — удивительное открытие
ДМС для пенсионеров: как обеспечить пожилым родственникам качественную медпомощь без очередей

Полис ДМС для пожилых людей — комфортное дополнение к ОМС

3:23
Страхование

Добровольное медицинское страхование (ДМС) позволяет получать качественную медицинскую помощь с комфортом и без очередей. Однако стандартные программы обычно предназначены для взрослых в возрасте от 18 до 60 лет. Для детей и пожилых людей требуются специальные программы. Banki.ru разобрались, как работает система ДМС для пенсионеров.

Полис ДМС для пожилых людей — комфортное дополнение к ОМС
Фото: freepik.com by gpointstudio is licensed under public domain

Какие программы ДМС доступны для пожилых людей

Конкретного продукта для пожилых клиентов нет. Страховые компании должны учитывать риски, ведь с возрастом вероятность различных заболеваний возрастает. Поэтому полис для пожилых людей будет стоить дороже, чем стандартная программа для людей среднего возраста.

Программы ДМС могут быть универсальными: от телемедицинских консультаций до пакетов с более широким покрытием, например, страхования от критических заболеваний.

Управляющий директор по ДМС "Ренессанс страхования" Юлия Галаничева объясняет:

"Такие программы обеспечивают лечение сложных заболеваний (онкология, кардиохирургия, нейрохирургия, трансплантация костного мозга) в ведущих клиниках страны. Пациенту назначается менеджер, который помогает с организацией лечения на каждом этапе".

Верхняя граница возраста в разных программах колеблется от 64 до 70 лет.

Самый распространенный продукт — классический полис ДМС. Его стоимость зависит от наполнения и включает вызов врача на дом, лечение в клиниках и стационаре. Эконом-вариант включает только экстренную медицинскую помощь: услуги травмпункта, скорой помощи и экстренный стационар.

"Средняя стоимость полной программы — около 50 000-70 000 рублей в год, минимальные пакеты стоят от 10 000 до 20 000 рублей. Программы могут включать дополнительные опции: психологическую поддержку, вакцинацию, диспансеризацию, оздоровительные процедуры и многое другое. Дорогостоящие программы предлагают обслуживание в клиниках премиум-класса и санаторно-курортное лечение", — рассказала Галанина.

Тем не менее полис для пожилых людей почти всегда оформляется индивидуально.

Почему сложно найти подходящий полис для людей старше 60 лет

Многие страховые компании не предлагают стандартные программы ДМС для пожилых людей, так как им часто требуется наблюдение и лечение хронических заболеваний. ДМС со стандартным покрытием покрывает только обострения хронических заболеваний, пояснили в пресс-службе СК "Совкомбанк Страхование Жизни".

"Пожилым людям подходит обслуживание по системе ОМС, где нет ограничений на наблюдение хронических заболеваний и диспансеризацию по возрасту. ОМС работает в этой части довольно эффективно", — отметили в компании.

Тем не менее полис для пожилых людей все же можно приобрести, но стоимость ДМС для пожилых людей будет выше, отметили в компании. Повышающий коэффициент определяется индивидуально для каждого застрахованного на основе анамнеза, пояснил страховщик.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Украинцы тайком празднуют священный День Победы
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника
Делимся полезными свойствами лопуха
Вот как долго вам нужно ходить каждый день, чтобы похудеть
ВС РФ через несколько могут оказаться в Харькове, Днепре и Кривом Роге Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Установка светодиодных ламп — штраф или лишение прав?
"Лицо тает": фанаты обсуждают похудевшую Дженнифер Лопес на Met Gala
"И мы этим ублюдкам помогаем?": поляки призывают не поддерживать Украину на "Евровидении"
"И мы этим ублюдкам помогаем?": поляки призывают не поддерживать Украину на "Евровидении"
Последние материалы
Эксперт раскрыл, как китайские машины разоряют россиян
Важные запреты в Таиланде: чего стоит избегать туристам
ВС РФ через несколько могут оказаться в Харькове, Днепре и Кривом Роге
Апельсиновое желе: очень легко приготовить
Nature: на суперземле 55 Cancri e впервые обнаружен намёк на атмосферу
Певица Валерия похвасталась стройной фигурой в купальнике
Овощи, которые способствуют сжиганию жира — удивительное открытие
ЕС может принять новый пакет санкций против РФ
Фёдор Бондарчук восхитился красотой Паулины Андреевой, увидев её впервые на сцене
Депутат Чаплин: россияне могут докупить до 15 лет стажа для пенсии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников