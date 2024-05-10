ДМС для пенсионеров: как обеспечить пожилым родственникам качественную медпомощь без очередей

Полис ДМС для пожилых людей — комфортное дополнение к ОМС

3:23 Your browser does not support the audio element. Страхование

Добровольное медицинское страхование (ДМС) позволяет получать качественную медицинскую помощь с комфортом и без очередей. Однако стандартные программы обычно предназначены для взрослых в возрасте от 18 до 60 лет. Для детей и пожилых людей требуются специальные программы. Banki.ru разобрались, как работает система ДМС для пенсионеров.

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Какие программы ДМС доступны для пожилых людей

Конкретного продукта для пожилых клиентов нет. Страховые компании должны учитывать риски, ведь с возрастом вероятность различных заболеваний возрастает. Поэтому полис для пожилых людей будет стоить дороже, чем стандартная программа для людей среднего возраста.

Программы ДМС могут быть универсальными: от телемедицинских консультаций до пакетов с более широким покрытием, например, страхования от критических заболеваний.

Управляющий директор по ДМС "Ренессанс страхования" Юлия Галаничева объясняет:

"Такие программы обеспечивают лечение сложных заболеваний (онкология, кардиохирургия, нейрохирургия, трансплантация костного мозга) в ведущих клиниках страны. Пациенту назначается менеджер, который помогает с организацией лечения на каждом этапе".

Верхняя граница возраста в разных программах колеблется от 64 до 70 лет.

Самый распространенный продукт — классический полис ДМС. Его стоимость зависит от наполнения и включает вызов врача на дом, лечение в клиниках и стационаре. Эконом-вариант включает только экстренную медицинскую помощь: услуги травмпункта, скорой помощи и экстренный стационар.

"Средняя стоимость полной программы — около 50 000-70 000 рублей в год, минимальные пакеты стоят от 10 000 до 20 000 рублей. Программы могут включать дополнительные опции: психологическую поддержку, вакцинацию, диспансеризацию, оздоровительные процедуры и многое другое. Дорогостоящие программы предлагают обслуживание в клиниках премиум-класса и санаторно-курортное лечение", — рассказала Галанина.

Тем не менее полис для пожилых людей почти всегда оформляется индивидуально.

Почему сложно найти подходящий полис для людей старше 60 лет

Многие страховые компании не предлагают стандартные программы ДМС для пожилых людей, так как им часто требуется наблюдение и лечение хронических заболеваний. ДМС со стандартным покрытием покрывает только обострения хронических заболеваний, пояснили в пресс-службе СК "Совкомбанк Страхование Жизни".

"Пожилым людям подходит обслуживание по системе ОМС, где нет ограничений на наблюдение хронических заболеваний и диспансеризацию по возрасту. ОМС работает в этой части довольно эффективно", — отметили в компании.

Тем не менее полис для пожилых людей все же можно приобрести, но стоимость ДМС для пожилых людей будет выше, отметили в компании. Повышающий коэффициент определяется индивидуально для каждого застрахованного на основе анамнеза, пояснил страховщик.