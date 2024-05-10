ДМС для пенсионеров: как обеспечить пожилым родственникам качественную медпомощь без очередей

Добровольное медицинское страхование (ДМС) позволяет получать качественную медицинскую помощь с комфортом и без очередей. Однако стандартные программы обычно предназначены для взрослых в возрасте от 18 до 60 лет. Для детей и пожилых людей требуются специальные программы. Banki.ru разобрались, как работает система ДМС для пенсионеров.
Конкретного продукта для пожилых клиентов нет. Страховые компании должны учитывать риски, ведь с возрастом вероятность различных заболеваний возрастает. Поэтому полис для пожилых людей будет стоить дороже, чем стандартная программа для людей среднего возраста.
Программы ДМС могут быть универсальными: от телемедицинских консультаций до пакетов с более широким покрытием, например, страхования от критических заболеваний.
Управляющий директор по ДМС "Ренессанс страхования" Юлия Галаничева объясняет:
"Такие программы обеспечивают лечение сложных заболеваний (онкология, кардиохирургия, нейрохирургия, трансплантация костного мозга) в ведущих клиниках страны. Пациенту назначается менеджер, который помогает с организацией лечения на каждом этапе".
Верхняя граница возраста в разных программах колеблется от 64 до 70 лет.
Самый распространенный продукт — классический полис ДМС. Его стоимость зависит от наполнения и включает вызов врача на дом, лечение в клиниках и стационаре. Эконом-вариант включает только экстренную медицинскую помощь: услуги травмпункта, скорой помощи и экстренный стационар.
"Средняя стоимость полной программы — около 50 000-70 000 рублей в год, минимальные пакеты стоят от 10 000 до 20 000 рублей. Программы могут включать дополнительные опции: психологическую поддержку, вакцинацию, диспансеризацию, оздоровительные процедуры и многое другое. Дорогостоящие программы предлагают обслуживание в клиниках премиум-класса и санаторно-курортное лечение", — рассказала Галанина.
Тем не менее полис для пожилых людей почти всегда оформляется индивидуально.
Многие страховые компании не предлагают стандартные программы ДМС для пожилых людей, так как им часто требуется наблюдение и лечение хронических заболеваний. ДМС со стандартным покрытием покрывает только обострения хронических заболеваний, пояснили в пресс-службе СК "Совкомбанк Страхование Жизни".
"Пожилым людям подходит обслуживание по системе ОМС, где нет ограничений на наблюдение хронических заболеваний и диспансеризацию по возрасту. ОМС работает в этой части довольно эффективно", — отметили в компании.
Тем не менее полис для пожилых людей все же можно приобрести, но стоимость ДМС для пожилых людей будет выше, отметили в компании. Повышающий коэффициент определяется индивидуально для каждого застрахованного на основе анамнеза, пояснил страховщик.
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