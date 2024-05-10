Блогер Настя Ивлеева раскрыла имя своего влиятельного благодетеля: "Забыли его"

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Настя Ивлеева рассекретила личность своего известного помощника

1:01
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала, кто из знаменитостей помогает ей возвращаться в публичное пространство.

Настя Ивлеева рассекретила личность своего известного помощника
Фото: https://vk.com/ivleeva360 by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman

Настя Ивлеева сделала репост публикации из Telegram-канала BRIEF. В посте заявляется, что, помогает опальному блогеру журналист Владимир Соловьёв, который якобы работает над "покаянным образом" звезды.

Отмечается, однако, что программа Соловьев Live крайне агрессивно была настроена к блогеру.

Авторы Telegram-канала считают, что запущен некий проект по "возвращению Ивлеевой".

Блогер, которая впала в немилость после скандальной "голой вечеринки", объяснила, кого не упомянули сторонники данной теории.

"Один из авторов моего канала — Дмитрий Анатольевич. Забыли его", — написала Ивлеева, дав ссылку на Telegram-канал зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Ранее Ивлеева обратилась к Ольге Бузовой во время просмотра инаугурации президента РФ.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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