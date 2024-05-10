Пора собирать пакет с пакетами: в Европе заявили о подготовке новых антироссийских санкций

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон подтвердила, что в рамках 14-го пакета санкций против России планируются меры против реэкспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты и против российских производств СПГ.
Введение санкций направлено на ограничение доходов России от продажи СПГ и блокирование использования европейской инфраструктуры для перевалки СПГ в третьи страны. Еврокомиссия также планирует ввести технологические ограничения на российские СПГ-терминалы, что затруднит развитие новых российских проектов в этой сфере после 2025 года, сообщает ТАСС.
Это, по мнению комиссии, принудит Россию к значительным изменениям в бизнес-модели торговли СПГ, особенно в части поставок в Азию через европейские порты.
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