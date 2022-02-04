Вирусолог объяснила, как избежать заражения "омикроном"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала об исследовании, в котором изучили модели распространения коронавируса.

Результаты научного исследования

"Убийственно точными" исследованиями занялись швейцарские учёные.

Они подсчитали, сколько частиц вируса есть в воздухе, сколько из них жизнеспособно и как быстро они "портятся", как далеко разлетаются и т. д.

Исследователи приняли во внимание и другие параметры. Они учли время и громкость разговора с носителями вируса (в том числе штамма COVID-19 "омикрон"), размер помещения и скорость циркуляции в замкнутом пространстве воздуха. Не обошли стороной качество масок и степень прилегания их к лицу.

"Швейцарские #ученые построили модели не только для стандартной ковидлы (заразность при 500 копий вируса на нос), но и отдельно — для Дельты (300 копий вируса для заразности), и отдельно — для ОМИКРОНА (100 копий вируса и готово)", — написала вирусолог в своём Instagram-аккаунте.

Результаты исследования биолог назвала полезными и печальными.

В первую очередь, согласно выводам учёных, нужно позаботиться о плотности прилегания медицинской маски к лицу. Рекомендуется больше молчать, так как при разговоре маска открывает часть лица.

Вопреки распространённому мнению, электрички, как и поезда метро оказались не так уж плохи, так как там высокая скорость обмена воздуха.

Вирусолог даёт совет, как обезопасить воздух в помещении.

Включить приточную вентиляцию;

Открыть окно, если оно не заклеено, конечно;

Ну, и наконец, — покупаем рециркулятор и прокачиваем помещение.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.