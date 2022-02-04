EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Вирусолог объяснила, как избежать заражения "омикроном"

Здоровье

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала об исследовании, в котором изучили модели распространения коронавируса.

Результаты научного исследования
Результаты научного исследования

"Убийственно точными" исследованиями занялись швейцарские учёные.

Они подсчитали, сколько частиц вируса есть в воздухе, сколько из них жизнеспособно и как быстро они "портятся", как далеко разлетаются и т. д.

Исследователи приняли во внимание и другие параметры. Они учли время и громкость разговора с носителями вируса (в том числе штамма COVID-19 "омикрон"), размер помещения и скорость циркуляции в замкнутом пространстве воздуха. Не обошли стороной качество масок и степень прилегания их к лицу.

"Швейцарские #ученые построили модели не только для стандартной ковидлы (заразность при 500 копий вируса на нос), но и отдельно — для Дельты (300 копий вируса для заразности), и отдельно — для ОМИКРОНА (100 копий вируса и готово)", — написала вирусолог в своём Instagram-аккаунте.

Результаты исследования биолог назвала полезными и печальными.

В первую очередь, согласно выводам учёных, нужно позаботиться о плотности прилегания медицинской маски к лицу. Рекомендуется больше молчать, так как при разговоре маска открывает часть лица.

Вопреки распространённому мнению, электрички, как и поезда метро оказались не так уж плохи, так как там высокая скорость обмена воздуха.

Вирусолог даёт совет, как обезопасить воздух в помещении.

  • Включить приточную вентиляцию;
  • Открыть окно, если оно не заклеено, конечно;
  • Ну, и наконец, — покупаем рециркулятор и прокачиваем помещение.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Новая заразная разновидность коронавируса «стелс-омикрон» может накрыть Россию в середине февраля
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19
Новости
Блокадники считают Беглова плохим руководителем
Спортсменка из РФ заявила о голоде на Олимпиаде в Пекине: "Уже кости торчат"
Доктор Мясников рассказал, как правильно измерять артериальное давление
Вирусолог объяснила, как избежать заражения "омикроном"
Тысячи российских солдат замерзают на границе с Украиной, заявили в США
Украинский фигурист Никитин по-русски ответил на вопросы российских журналистов
В Крыму суд приговорил агента украинской военной разведки к 12 годам тюрьмы
Самолёт Путина столкнулся с трудностями перед приземлением в Пекине
Уголовное дело о попытке убийства ученицы в школе завели в Крыму
В США заявили, что "слабый" Байден виноват в росте напряжённости вокруг Украины
Последние материалы
Блокадники считают Беглова плохим руководителем
Спортсменка из РФ заявила о голоде на Олимпиаде в Пекине: "Уже кости торчат"
Доктор Мясников рассказал, как правильно измерять артериальное давление
Вирусолог объяснила, как избежать заражения "омикроном"
Тысячи российских солдат замерзают на границе с Украиной, заявили в США
Украинский фигурист Никитин по-русски ответил на вопросы российских журналистов
В Крыму суд приговорил агента украинской военной разведки к 12 годам тюрьмы
Самолёт Путина столкнулся с трудностями перед приземлением в Пекине
Уголовное дело о попытке убийства ученицы в школе завели в Крыму
В США заявили, что "слабый" Байден виноват в росте напряжённости вокруг Украины
Популярное
Экономика и бизнес
"Мы не поняли, за что?!": Литву возмутил ответ Белоруссии на санкции

Решение Минска запретить транзит ряда товаров из Литвы возмутило Вильнюс. Ранее литовские власти запретили транзит белорусских товаров. Но это, понятно, другое.

"Мы не поняли, за что?!": Литву возмутил ответ Белоруссии на санкции
Боится ли Путин Кадырова, рассказали в Кремле
Политика. Новости и аналитика
Боится ли Путин Кадырова, рассказали в Кремле
Шоу-бизнес
Леонид Якубович впервые вывел в свет свою "скрытую" супругу
Мир. Новости мира
Новый тренд: беженцы хлынули на польско-белорусскую границу через Россию
Василий Амирджанов В фото на фоне храмов усмотрели угрозу государственности Василий Амирджанов Александр Артамонов Приказано бояться: правда и ложь об украинском оружии Александр Артамонов Усам Оздемиров Санкции бьют по Западу бумерангом и учат сговорчивости Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Белоруссия опубликовала снимок украинского беспилотника: "Киев следит за нами?"
Экономика и бизнес
Санкции бьют по Западу бумерангом и учат сговорчивости
Кадыров о встрече с Путиным: "Президент, как всегда, поддержал нас"
Политика. Новости и аналитика
Кадыров о встрече с Путиным: "Президент, как всегда, поддержал нас"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников