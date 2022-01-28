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Автор Елена Былкина

Вирусолог объяснила, помогает ли лук при COVID-19

Здоровье

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о свойствах лука, который шипы COVID-19 "наизнанку выворачивает".

Вирусолог объяснила, помогает ли лук при COVID-19

Учёный объяснила, что "слезоточивые" свойства лука объясняются тем, что в жгучем овоще есть фермент под названием "слёзный фактор" или лакриматорный. В сладких сорта лука "слёзного фактора" мало, однако это не влияет на его полезные свойства.

"Нежгучее вещество предшественник, само собой, без всяких ферментов, превратится в другую — негорькую, но весьма реактогенную молекулу под названием тиосульфинат. Он также известен под названием аллицин и способен портить самые разнообразные белки, подворачивающиеся ему под руку. Чем больше в белке цистеиновых остатков, тем вернее аллицин его испортит", — написала микробиолог в своём Instagram-аккаунте.

Баранова объяснила, в каком белке много Cys остатков.

"В поверхностном шипе коронавируса! Луковый аллицин его прямо-таки наизнанку выворачивает. Да и чесночный аллицин тоже", — объяснила вирусолог.

Профессор советует выбирать не горькие, а сладкие сорта лука. При этом она даёт совет о совместимости лекарств и пищевых компонентов.

"Пользу АЦЦ никто не отменял, но аллицин и АЦЦ действуют в противоположном направлении, ослабляя действие друг друга. Поэтому борясь с проклятой ковидлой, выбирайте либо лук и чеснок, либо АЦЦ", — объяснила микробиолог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Лук и чеснок для профилактики ОРВИ - Доктор Комаровский
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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