Пары водки vs COVID: Проценко оценил "сенсационный метод" лечения коронавируса

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко оценил метод лечения коронавируса с помощью паров водки.

Специалиста рассмешил этот способ борьбы с инфекцией. По его словам, пары водки малоэффективны против COVID-19, передаёт "Комсомольская Правда".

"Доказательной базы такого метода нет. Наверное, он широко популярен среди тех, кто любит не только пары", — пошутил Проценко.

Он добавил, что научная подоплёка полностью отсутствует в данном способе. Эксперт порекомендовал россиянам не использовать водку для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

В 2020 году в соцсетях пользовалось огромной популярностью видео про "сенсационный метод" борьбы с COVID-19. В нём рассказывалось, что врач, работающий в Италии, вылечился от вируса, сутками вдыхая пары спирта. Медики уже неоднократно призывали не следовать советам из этого ролика.

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