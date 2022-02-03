Прекращения подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией в российских регионах не стоит ожидать до конца зимы, полагают эпидемиологи.

"Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться ещё некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости", - заявила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная .

По мнению директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора Михаила Щелканова, снижения показателей заболеваемости COVID-19 можно ожидать к началу марта.

"После того, как спадет зимний пик, будет еще небольшой пик в марте-апреле, который будет по-разному выражен в разных климатических зонах ... Потом к лету мы будем иметь локальный минимум», - заявил специалист.

Накануне, 2 февраля, в РФ зафиксировали резкий скачок суточного числа заражений коронавирусом. За сутки в стране выявили 141 883 заболевших COVID-19, что на 16 047 больше, чем 1 февраля, когда было зарегистрировано 125 836 новых случаев заражения.

За пандемию в РФ выявили 12 128 796 заразившихся коронавирусом.

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