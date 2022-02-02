Суточное число заражений COVID-19 резко увеличилось в РФ

Резкое увеличение суточного числа заражений коронавирусной инфекцией зафиксировано в РФ 2 февраля.

По информации оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, за последние сутки в стране зарегистрировали 141 883 случая COVID-19, что на 16 047 больше, чем 1 февраля, когда выявили 125 836 заболевших.

При этом число госпитализаций пациентов с коронавирусом сократилось по сравнению с предыдущими сутками на 1,6% и составило 17 201 человек.

С начала пандемии в РФ выявили уже 12 128 796 случаев COVID-19. Более 10,3 млн заболевших выздоровели, 332 690 скончались.

В настоящее время в стране идёт подъем заболеваемости коронавирусом в связи с распространением омикрон-штамма. На 2 февраля случаи заражения новым вариантом COVID-19 подтверждены в 83 российских регионах. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в Москве и Санкт-Петербурге на долю омикрон-штамма приходится уже около 80% случаев коронавируса.

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