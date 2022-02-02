Британский нарколог рассказал, как выпивать и не оказаться на "дне бутылки"

По словам эксперта британской клиники по лечению зависимостей Delamere, нарколога Мартина Престона, правильное употребление алкоголя позволит "удержаться в рамках" и не стать зависимым от спиртного.

Как уточнил эксперт, беда алкоголиков в том, что некогда умеренное потребление превращается в стихийное.

Так, нарколог заявил, что, чтобы пагубная привычка не взяла верх, необходимо придерживаться пяти правил:

не пить в течение рабочей недели,

отказаться от шотов и коктейлей,

между "рюмками" пить воду,

не смешивать сорта и градусы напитков,

контролировать себя.

И если с выпивкой в будние дни, самоконтролем и употреблением разного алкоголя — понятно, то с шотами, по словам нарколога, необходимо разобраться.

"Человек не замечает, что употребляет существенное количество алкоголя. Следует предпочитать напитки, которые можно пить медленно, маленькими глотками", — цитирует Престона "Медик Форум".

Что же касается воды в "перерывах", то, по словам Престона, это необходимо для поддержания баланса в организме.

"Вода не даст вам слишком быстро выпить следующую порцию алкоголя. Питьё воды перед сном помогает телу восстанавливаться и в течение ночи", — резюмировал нарколог.

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