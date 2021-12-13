Препарат, которым уже более 60 лет лечат алкоголизм, оказался эффективным средством при терапии коронавирусной инфекции.
Об этом удивительном факте в интервью "Известиям" рассказал Станислав Отставнов, завлабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ.
По его словам, первыми на неожиданное свойство Дисульфирама обратили внимание российские учёные. Группа химиков из РАН даже статью об этом опубликовала в журнале Mendeleev Communications.
Выводы российских специалистов подтвердили американцы. Они провели анализ данных без малого миллиона заражённых COVID-19, 2233 из которых были алкоголиками и принимали Дисульфирам.
Результаты показали, что у лечившихся от алкоголизма риск заболеть COVID-19 был на 34% ниже, чем у других. А ещё никто из них от коронавируса не умер.
Однако, предупреждает Отставнов, радоваться и бросаться покупать Дисульфирам и лечить им COVID-19 рано. Надо дождаться независимого подтверждения результатов наблюдения.
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