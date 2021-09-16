Минздрав: в России резко сократилась смертность от алкогольных отравлений

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что за последние 12 лет в России смертность от случайных отравлений алкоголем снизилась на 60%. Об этом глава ведомства сообщил на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Мурашко также отметил, что злоупотребление алкоголя за аналогичный период снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения.

"Изменение отношения общества к алкоголю — длительный процесс, но наш пример показывает, что это возможно", — сказал глава ведомства.

По мнению министра, эта статистика — результат реализации Концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения.

Ранее Михаил Мурашко рассказал о "долгом ковиде", который может длиться около шести-девяти месяцев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.