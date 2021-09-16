EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Меркель: прогресс в реализации Минских договоренностей ничтожен
Эксперт назвал планы Саакашвили вернуться в Грузию "очередным блефом"
Положительная динамика: бывшая жена рассказала о состоянии Звягинцева
Турция разрешила въезд российским туристам только со "Спутником V"
Россия и Казахстан модернизируют Байконур под ракету "Союз-5"
Захарова объяснила, почему Россия не собирается нападать на Украину
The Bell: Режиссёр Андрей Звягинцев идёт на поправку
Гращенков сравнил политическое поле России с королевским двором
Лучше не трогать: Мясников назвал болезни, которые не надо лечить

Минздрав: в России резко сократилась смертность от алкогольных отравлений

Здоровье

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что за последние 12 лет в России смертность от случайных отравлений алкоголем снизилась на 60%. Об этом глава ведомства сообщил на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Мурашко также отметил, что злоупотребление алкоголя за аналогичный период снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения.

"Изменение отношения общества к алкоголю — длительный процесс, но наш пример показывает, что это возможно", — сказал глава ведомства.

По мнению министра, эта статистика — результат реализации Концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения.

Ранее Михаил Мурашко рассказал о "долгом ковиде", который может длиться около шести-девяти месяцев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Все дело в генах: Ученые нашли способ, как навсегда вылечить алкоголизм
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Избитый хоккеист снял обвинения с актера Александра Паля
Проверка на совместимость: Минздрав изучит вакцины против COVID и гриппа
Постпред РФ в ЕС нашёл в Европарламенте "остатки здравого смысла"
В Аргентине высоко оценили эффективность "Спутника V" против дельта-штамма
Меркель: прогресс в реализации Минских договоренностей ничтожен
Эксперт назвал планы Саакашвили вернуться в Грузию "очередным блефом"
Положительная динамика: бывшая жена рассказала о состоянии Звягинцева
Турция разрешила въезд российским туристам только со "Спутником V"
Россия и Казахстан модернизируют Байконур под ракету "Союз-5"
Эксперт: если ваш банк не помогает вернуть деньги, жалуйтесь в Банк России
Популярное
Мир. Новости мира
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина

Мировые СМИ ломают голову над вопросом: пойдёт ли на новый президентский срок Владимир Путин, и если нет, то кто возглавит Россию?

"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Чистая логика: Иосиф Дискин назвал имя того, кого Путин готовит "на своё место"
Политика. Новости и аналитика
Чистая логика: Иосиф Дискин назвал имя того, кого Путин готовит "на своё место"
Общество
Эксперт поделился методами выжить во время встречи с медведем: "Курить и петь"
Российский шоу-бизнес
Владимир Машков прокомментировал дебют Бузовой во МХАТе
Василий Амирджанов Путин признал поводы для критики всех представителей власти Василий Амирджанов Ирина Гусакова Хрупкие кости: как предотвратить остеопороз Ирина Гусакова Любовь Степушова России надо избавляться от союза с Узбекистаном? Любовь Степушова
Интересные Новости
Илон Маск отправил на орбиту девушку без ноги
Мир. Новости мира
Афганистан: лидеры талибов* устроили драку в президентском дворце
Николай Межевич: эмиссионный центр Союзного государства должен быть в России
Бывший СССР
Николай Межевич: эмиссионный центр Союзного государства должен быть в России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников