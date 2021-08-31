Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что "долгий ковид" может длиться около шести-девяти месяцев. Также политик описал симптомы, которые характерны для этого состояния.
Михаил Мурашко отметил, что "долгий ковид", период последствий от заболевания коронавирусной инфекцией, может проходить и более девяти месяцев. К этому понятию относят:
"Симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма", — сообщил министр.
По данным Оперштаба, за минувшие 24 часа в России установили 17813 случаев заражения "ковидом". Больше всего заболевших:
За сутки зафиксировали 795 летальных исходов из-за заражения COVID-19.
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