EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В ЕС могут создать независимые от НАТО и США силы быстрого реагирования
Президент Эстонии Карис: "Буду общаться с русскоговорящей общиной на русском"
Моргенштерн пригласил ведущей на свою свадьбу Собчак
Советник Байдена заявил, что США готовы сотрудничать с талибами* ради афганцев
Настя Ивлеева порылась в вещах в спальне Собчак
Словакия отказалась от использования "Спутника V"
Экс-сенатор рассказал, почему в Калининградской области нет сепаратизма
Елена Проклова объяснила, зачем рассказала о домогательствах актёра
В Красноярском крае после ужина с суши и роллами скончались два ребёнка

Мурашко рассказал, что "долгий ковид" может мучить организм более девяти месяцев

Здоровье

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что "долгий ковид" может длиться около шести-девяти месяцев. Также политик описал симптомы, которые характерны для этого состояния.

Мурашко рассказал, что "долгий ковид" может мучить организм более девяти месяцев

Михаил Мурашко отметил, что "долгий ковид", период последствий от заболевания коронавирусной инфекцией, может проходить и более девяти месяцев. К этому понятию относят:

  • неврологические расстройства;
  • нарушения памяти;
  • частую усталость;
  • проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами;
  • нарушения опорно-двигательного аппарата.

"Симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма", — сообщил министр.

По данным Оперштаба, за минувшие 24 часа в России установили 17813 случаев заражения "ковидом". Больше всего заболевших:

  • в Москве — 1162;
  • Московской области — 758;
  • Свердловской области — 516;
  • Санкт-Петербурге — 513;
  • Ростовской области — 481.

За сутки зафиксировали 795 летальных исходов из-за заражения COVID-19.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Видео: антимасочник разгромил магазин, используя мачете
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Прогноз выборов в Госдуму от Алексея Мухина: кого ждать в новом составе парламента?
Президент Эстонии Карис: "Буду общаться с русскоговорящей общиной на русском"
В ЕС могут создать независимые от НАТО и США силы быстрого реагирования
Александр Ведруссов: "Только на выборах можно послать сигнал власти, что не о`кей"
Моргенштерн пригласил ведущей на свою свадьбу Собчак
Советник Байдена заявил, что США готовы сотрудничать с талибами* ради афганцев
Очевидец о трагедии во Владикавказе: "Люди задыхались и срывали маски"
Настя Ивлеева порылась в вещах в спальне Собчак
"Ждут вас железный занавес, репрессии и война": Явлинский предрек России незавидное будущее
Зачем России сотрудничать с новым Афганистаном?
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Динамика не нравится": Шаляпин о состоянии заболевшей "ковидом" жены

После свадьбы избранница Прохора Шаляпина оказалась в реанимации. Состояние бизнес-вумен, поражение лёгких которой составило 80%, вызывает серьёзные опасения медиков.

"Динамика не нравится": Шаляпин о состоянии заболевшей "ковидом" жены
У Эстонии будет новый президент. Улучшатся ли отношения с Россией?
Прибалтика
У Эстонии будет новый президент. Улучшатся ли отношения с Россией?
Остальной мир
Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небензя назвал причины
Остальной мир
Движение "Талибан"* просит о помощи
Андрей Мартынюк В Киеве снова слышен плач Ярославны — на сей раз из-за "Северного потока-2" Андрей Мартынюк Василий Амирджанов Журналисты обратились к президенту с требованиями Василий Амирджанов Конрад Ренкас Любят ли поляки белорусов и украинцев? Конрад Ренкас
Политика. Новости и аналитика
Экс-замглавы МИД Украины Чалый: Крым можно вернуть после развала России
Мир. Новости мира
Восставший из пепла "папа" Шольц будоражит Германию: чего стоит опасаться России после выборов
"Я потерял душу": Панин разразился душераздирающей исповедью
Шоу-бизнес
"Я потерял душу": Панин разразился душераздирающей исповедью
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников