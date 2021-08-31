Мурашко рассказал, что "долгий ковид" может мучить организм более девяти месяцев

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что "долгий ковид" может длиться около шести-девяти месяцев. Также политик описал симптомы, которые характерны для этого состояния.

Михаил Мурашко отметил, что "долгий ковид", период последствий от заболевания коронавирусной инфекцией, может проходить и более девяти месяцев. К этому понятию относят:

неврологические расстройства;

нарушения памяти;

частую усталость;

проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами;

нарушения опорно-двигательного аппарата.

"Симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма", — сообщил министр.

По данным Оперштаба, за минувшие 24 часа в России установили 17813 случаев заражения "ковидом". Больше всего заболевших:

в Москве — 1162;

Московской области — 758;

Свердловской области — 516;

Санкт-Петербурге — 513;

Ростовской области — 481.

За сутки зафиксировали 795 летальных исходов из-за заражения COVID-19.

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