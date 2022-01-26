Диетолог Гинзбург назвал обычные продукты, которые помогут победить стресс

Справиться со стрессом и раздражительностью способны помочь обычные повседневные продукты. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".

Доктор пояснил, что сытый и голодный человек — это практически два разных человека. Это связано с определенными химическими реакциями в мозге. У сытого человека в мозге формируется картина, которую условно можно назвать: "Все хорошо". Это связано с таким нейромедиатором как серотонин, который образуется из триптофана. Последнего же довольно много в любой белковой пище, заметил специалист.

По его словам, первый продукт, который помогает противостоять стрессу — это куриные яйца. И их можно употреблять на завтрак вместе с зерновыми, бобовыми и орехами.

В орехах и бобовых много магния, который является гармонизирующим и расслабляющим нервную систему минералом. То есть человек, который получает достаточно магния, просто меньше реагирует на раздражающие стимулы, объяснил врач. В зерновых также есть некоторое количество витаминов группы В, которые работают вместе с магнием.

Еще один продукт, защищающий от стресса — это индейка, сообщил диетолог. В этом мясе не только много белка и триптофана, но есть аминокислота фенилаланин, которая является предшественником дофамина. А это тоже очень важный нейромедиатор, отвечающий за уверенность и целеполагание.

Наконец, противостоять стрессу помогут квашеные овощи (капуста и огурцы), так как в них много бифидо и лактобактерий, добавил доктор.

"Вместе эти продукты являются про- и пребиотиками и улучшают состояние нашей кишечной микрофлоры, которая, в свою очередь, обладает мощным противоспалительным действием", — заключил Гинзбург.

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