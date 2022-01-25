EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Головная боль: причины, методы лечения

Здоровье

Головная боль — одна из самых частых причин обращения к врачу. Считается, что её нельзя терпеть, поскольку она может являться симптомом сотни заболеваний, начиная от простуды и заканчивая инсультом. О том, каковы причины головной боли и как ее лечить, рассказал в интервью Pravda.Ru невролог больницы им. В. В. Виноградова Петр Соков.

Головная боль, мигрень

Головная боль: типы

Бывает двух типов: первичная и вторичная.

Первый вариант — это самостоятельная болезнь, к ней относят:

  • мигрень,
  • головную боль напряжения.

Последний вариант самый распространённый. Такую боль (которая похожа на обруч, сжимающий голову) провоцируют стресс или напряжение мышц шеи, но факторы могут быть индивидуальны.

Вторичная головная боль связана с травмой головы, нарушением кровообращения, опухолью или другой патологией мозга. Самостоятельно определить тип боли очень сложно. Если она сопровождается другими неврологическими патологиями, такими как

  • онемение в конечности,
  • слабость,

то стоит обратиться к специалисту.

Врач, ознакомившись с анамнезом, может отправить на дообследование.

Головная боль может скрывать под собой серьезное заболевание, главное — его не пропустить.

"Отдельно хотелось бы сказать про боль, которая возникает резко, имеет высокую интенсивность. Ее называют "громоподобной”. Если она появилась внезапно, то стоит немедленно обратиться к врачу — вызвать скорую, это может быть признаком инсульта или опухоли", — отмечает эксперт.

Инсульт

В каком случае обращаться к специалисту?

Следует обращать внимание на то, как часто вас мучает головная боль, с какой интенсивностью, что может выступать триггером. Обратиться к врачу необходимо в том случае, если головные боли негативно влияют на вашу жизнь — снижают работоспособность, мешают выполнять домашние дела, спать и т. д. Врач сможет подобрать необходимую терапию и снизить частоту приступов и их интенсивность. Кроме этого, стоит обратиться за помощью, если вы ежедневно испытываете приступы. Если боль бывает редко и вы знаете, как с ней справляться, она вас никак не беспокоит, то можно обойтись без визита к врачу.

Методы лечения

Существует множество народных способов справиться с головной болью. Это и неудивительно, ведь это один из самых частых недугов. Часто рекомендуют принять горячий или холодный душ, выпить чая с ромашкой или поспать. Но важно учитывать, что универсального совета нет и быть не может. Все зависит как от ваших индивидуальных особенностей, так и от типа головной боли. Если есть метод, который на вас действует, то вы можете его придерживаться, при условии, что это безопасно и боль действительно отступает.

Блокировать болевой синдром позволяет прием нестероидных препаратов (таких как ибупрофен или парацетамол). Но принимать лекарства можно, если у вас нет противопоказаний. Крайне важно понимать, когда вы уже не можете справляться с приступами — они становятся сильнее, интенсивнее, обычная терапия не помогает. В этом случае следует бежать к врачу и не заниматься самодиагностикой и самолечением.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Боль — не помеха спорту?
Темы головная боль
Новости
Летевший в Москву самолёт экстренно сел в Оренбурге
Японцев на Украине призвали в ближайшее время покинуть страну
Гарику Харламову предъявили судебный иск на крупную сумму
Минобороны Украины: РФ пока не планирует нападать на Незалежную
Украине не понравилось иностранное оружие: "Отстой 80-х годов, у нас есть лучше"
Вирусолог рассказала, как "медвежья желчь" помогает победить COVID-19
Блогер объяснила, зачем снялась в белье на фоне мечети
Российские военные усилили разведку рядом с Украиной
"Одноклассники": у 83% пользователей есть друзья со студенческих времён
Ксения Собчак посетила пластического хирурга: "Бесшовно, бескровно, безопасно"
Последние материалы
Японцев на Украине призвали в ближайшее время покинуть страну
Гарику Харламову предъявили судебный иск на крупную сумму
Головная боль: причины, методы лечения
Минобороны Украины: РФ пока не планирует нападать на Незалежную
Украине не понравилось иностранное оружие: "Отстой 80-х годов, у нас есть лучше"
Вирусолог рассказала, как "медвежья желчь" помогает победить COVID-19
Минкульт закрепит указом президента духовные скрепы
Блогер объяснила, зачем снялась в белье на фоне мечети
Российские военные усилили разведку рядом с Украиной
"Одноклассники": у 83% пользователей есть друзья со студенческих времён
Популярное
Мир. Новости мира
Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина

Жители Белоруссии не очень хотят видеть Александра Лукашенко президентом, также не все хотят в Россию под управление Путина. А ведь придётся — и совсем скоро...

Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Политика. Новости и аналитика
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Мир. Новости мира
Политолог Рар: начинается финальная схватка за мировое господство
Мир. Новости мира
NYT: США должны покинуть Украину. Для общего блага
Василий Амирджанов Минкульт закрепит указом президента духовные скрепы Василий Амирджанов Ирина Шлионская Космическая техника существовала ещё в древности и Средневековье Ирина Шлионская Любовь Степушова ЕС выделил Украине экстренный кредит, чтобы остановить панику Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Полномочия России были опротестованы на зимней сессии ПАСЕ
Здоровье
Исаев рассказал, как "омикрон" проникает в организм
Политолог Савинов рассказал, почему не будет войны между РФ и Украиной
Мир. Новости мира
Политолог Савинов рассказал, почему не будет войны между РФ и Украиной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников