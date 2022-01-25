Головная боль: причины, методы лечения

Головная боль — одна из самых частых причин обращения к врачу. Считается, что её нельзя терпеть, поскольку она может являться симптомом сотни заболеваний, начиная от простуды и заканчивая инсультом. О том, каковы причины головной боли и как ее лечить, рассказал в интервью Pravda.Ru невролог больницы им. В. В. Виноградова Петр Соков.

Головная боль: типы

Бывает двух типов: первичная и вторичная.

Первый вариант — это самостоятельная болезнь, к ней относят:

мигрень,

головную боль напряжения.

Последний вариант самый распространённый. Такую боль (которая похожа на обруч, сжимающий голову) провоцируют стресс или напряжение мышц шеи, но факторы могут быть индивидуальны.

Вторичная головная боль связана с травмой головы, нарушением кровообращения, опухолью или другой патологией мозга. Самостоятельно определить тип боли очень сложно. Если она сопровождается другими неврологическими патологиями, такими как

онемение в конечности,

слабость,

то стоит обратиться к специалисту.

Врач, ознакомившись с анамнезом, может отправить на дообследование.

Головная боль может скрывать под собой серьезное заболевание, главное — его не пропустить.

"Отдельно хотелось бы сказать про боль, которая возникает резко, имеет высокую интенсивность. Ее называют "громоподобной”. Если она появилась внезапно, то стоит немедленно обратиться к врачу — вызвать скорую, это может быть признаком инсульта или опухоли", — отмечает эксперт.

В каком случае обращаться к специалисту?

Следует обращать внимание на то, как часто вас мучает головная боль, с какой интенсивностью, что может выступать триггером. Обратиться к врачу необходимо в том случае, если головные боли негативно влияют на вашу жизнь — снижают работоспособность, мешают выполнять домашние дела, спать и т. д. Врач сможет подобрать необходимую терапию и снизить частоту приступов и их интенсивность. Кроме этого, стоит обратиться за помощью, если вы ежедневно испытываете приступы. Если боль бывает редко и вы знаете, как с ней справляться, она вас никак не беспокоит, то можно обойтись без визита к врачу.

Методы лечения

Существует множество народных способов справиться с головной болью. Это и неудивительно, ведь это один из самых частых недугов. Часто рекомендуют принять горячий или холодный душ, выпить чая с ромашкой или поспать. Но важно учитывать, что универсального совета нет и быть не может. Все зависит как от ваших индивидуальных особенностей, так и от типа головной боли. Если есть метод, который на вас действует, то вы можете его придерживаться, при условии, что это безопасно и боль действительно отступает.

Блокировать болевой синдром позволяет прием нестероидных препаратов (таких как ибупрофен или парацетамол). Но принимать лекарства можно, если у вас нет противопоказаний. Крайне важно понимать, когда вы уже не можете справляться с приступами — они становятся сильнее, интенсивнее, обычная терапия не помогает. В этом случае следует бежать к врачу и не заниматься самодиагностикой и самолечением.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.