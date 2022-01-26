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Автор Юлия Миленина

Cell Research: восемь препаратов очень эффективны против омикрон-штамма

Здоровье

Восемь противовирусных препаратов способны эффективно бороться с омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, пишет Cell Research со ссылкой на исследование учёных из Кентского университета и Франкфуртского университета им. Гёте.

Cell Research: восемь препаратов очень эффективны против омикрон-штамма

После изучения клеточных структур специалисты заявили, что вариант "омикрон" чувствителен к нескольким наиболее значимым лекарственным препаратам. К ним относятся следующие средства:

  • EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира);
  • Рибавирин;
  • Ремдезивир;
  • Фавиправир;
  • PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида);
  • Нафамостат;
  • Камостат;
  • Апротинин.

Также учёные выяснили, почему омикрон-штамм COVID-19, как правило, протекает в лёгкой форме без каких-либо осложнений. По их словам, новая разновидность особо чувствительна к подавлению интерферонового ответа, который присутствует во всех клетках человеческого организма.

В ноябре 2021 года учёные ВОЗ впервые сообщили об обнаружении "омикрона" в ЮАР. Они предупредили, что этот штамм распространяется по миру гораздо быстрее, чем "дельта".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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