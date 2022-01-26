Cell Research: восемь препаратов очень эффективны против омикрон-штамма

Восемь противовирусных препаратов способны эффективно бороться с омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, пишет Cell Research со ссылкой на исследование учёных из Кентского университета и Франкфуртского университета им. Гёте.

После изучения клеточных структур специалисты заявили, что вариант "омикрон" чувствителен к нескольким наиболее значимым лекарственным препаратам. К ним относятся следующие средства:

EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира);

Рибавирин;

Ремдезивир;

Фавиправир;

PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида);

Нафамостат;

Камостат;

Апротинин.

Также учёные выяснили, почему омикрон-штамм COVID-19, как правило, протекает в лёгкой форме без каких-либо осложнений. По их словам, новая разновидность особо чувствительна к подавлению интерферонового ответа, который присутствует во всех клетках человеческого организма.

В ноябре 2021 года учёные ВОЗ впервые сообщили об обнаружении "омикрона" в ЮАР. Они предупредили, что этот штамм распространяется по миру гораздо быстрее, чем "дельта".

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