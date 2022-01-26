Восемь противовирусных препаратов способны эффективно бороться с омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, пишет Cell Research со ссылкой на исследование учёных из Кентского университета и Франкфуртского университета им. Гёте.
После изучения клеточных структур специалисты заявили, что вариант "омикрон" чувствителен к нескольким наиболее значимым лекарственным препаратам. К ним относятся следующие средства:
Также учёные выяснили, почему омикрон-штамм COVID-19, как правило, протекает в лёгкой форме без каких-либо осложнений. По их словам, новая разновидность особо чувствительна к подавлению интерферонового ответа, который присутствует во всех клетках человеческого организма.
В ноябре 2021 года учёные ВОЗ впервые сообщили об обнаружении "омикрона" в ЮАР. Они предупредили, что этот штамм распространяется по миру гораздо быстрее, чем "дельта".
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