Почти 50 тысяч человек умерли от коронавируса, и у более чем 21 миллиона было выявлено заражение на прошлой неделе (17-23 января 2022 года).
Об этом говорится в докладе ВОЗ.
По данным медицинских статистиков организации, по сравнению с цифрами, зарегистрированными неделей раньше, рост составил 5%, что стало
"самым большим количеством еженедельных случаев, зарегистрированных с начала пандемии".
Все они пришлись на три из шести регионов, в которых работает ВОЗ:
Что касается смертей, то их "скачок" зарегистрирован в Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье, Северной и Южной Америке.
На текущей неделе, предупреждает ВОЗ, есть основания ожидать ещё большего увеличения пандемических показателей.
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