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Автор Ольга Лебедева

ВОЗ: мир переживает худшую неделю с точки зрения распространения коронавируса

Мир

Почти 50 тысяч человек умерли от коронавируса, и у более чем 21 миллиона было выявлено заражение на прошлой неделе (17-23 января 2022 года).

Об этом говорится в докладе ВОЗ.

По данным медицинских статистиков организации, по сравнению с цифрами, зарегистрированными неделей раньше, рост составил 5%, что стало

"самым большим количеством еженедельных случаев, зарегистрированных с начала пандемии".

Все они пришлись на три из шести регионов, в которых работает ВОЗ:

  • Восточном Средиземноморье,
  • Юго-Восточной Азии
  • и Европе.

Что касается смертей, то их "скачок" зарегистрирован в Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье, Северной и Южной Америке.

На текущей неделе, предупреждает ВОЗ, есть основания ожидать ещё большего увеличения пандемических показателей.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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