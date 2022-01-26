ВОЗ: мир переживает худшую неделю с точки зрения распространения коронавируса

Почти 50 тысяч человек умерли от коронавируса, и у более чем 21 миллиона было выявлено заражение на прошлой неделе (17-23 января 2022 года).

Об этом говорится в докладе ВОЗ.

По данным медицинских статистиков организации, по сравнению с цифрами, зарегистрированными неделей раньше, рост составил 5%, что стало

"самым большим количеством еженедельных случаев, зарегистрированных с начала пандемии".

Все они пришлись на три из шести регионов, в которых работает ВОЗ:

Восточном Средиземноморье,

Юго-Восточной Азии

и Европе.

Что касается смертей, то их "скачок" зарегистрирован в Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье, Северной и Южной Америке.

На текущей неделе, предупреждает ВОЗ, есть основания ожидать ещё большего увеличения пандемических показателей.

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