Инфекционист Поздняков: "омикрон" превращается в ОРВИ, но по-прежнему опасен

Течение болезни у пациентов с новым штаммом коронавируса "омикрон" больше стало похоже на обычную простуду, однако для непривитых людей от COVID-19 он по-прежнему очень опасен, заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Врач подчеркнул, что у менее 20% заболевших новым видом вируса встречается потеря обоняния и ярко выраженные симптомы, которые были при "дельте".

По словам инфекциониста, почему так происходит, неизвестно. Но это не значит, что можно не опасаться вируса.

"Другое дело, что эта респираторная инфекция по-прежнему у неиммунных может вызывать тяжёлые поражения самых различных органов и систем, а также летальные исходы. С учётом высокой контагиозности, заразности намного лучше для тех, кто не болел/не вакцинирован, не стало", — пояснил Поздняков в беседе с РИА Новости.

Кроме того, врач заявил, что "омикрон" сложнее диагностировать опираясь только на клиническую картину.

"Откидываем в сторону проценты встречаемости при нынешней "модной" болезни и роемся в анамнезе себя любимого: была у меня раньше, в доковидную эру, боль в горле? А насморк? А их сочетание? Потел ли я при этом? Если "да", то: а хотелось ли есть в такие "счастливые" моменты? Итого: например, 10 лет назад по симптомам — у меня был "ковид". Только об этом никто не знал", — резюмировал инфекционист.

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