EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Инфекционист Поздняков: "омикрон" превращается в ОРВИ, но по-прежнему опасен

Здоровье

Течение болезни у пациентов с новым штаммом коронавируса "омикрон" больше стало похоже на обычную простуду, однако для непривитых людей от COVID-19 он по-прежнему очень опасен, заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Инфекционист Поздняков: "омикрон" превращается в ОРВИ, но по-прежнему опасен

Врач подчеркнул, что у менее 20% заболевших новым видом вируса встречается потеря обоняния и ярко выраженные симптомы, которые были при "дельте".

По словам инфекциониста, почему так происходит, неизвестно. Но это не значит, что можно не опасаться вируса.

"Другое дело, что эта респираторная инфекция по-прежнему у неиммунных может вызывать тяжёлые поражения самых различных органов и систем, а также летальные исходы. С учётом высокой контагиозности, заразности намного лучше для тех, кто не болел/не вакцинирован, не стало", — пояснил Поздняков в беседе с РИА Новости.

Кроме того, врач заявил, что "омикрон" сложнее диагностировать опираясь только на клиническую картину.

"Откидываем в сторону проценты встречаемости при нынешней "модной" болезни и роемся в анамнезе себя любимого: была у меня раньше, в доковидную эру, боль в горле? А насморк? А их сочетание? Потел ли я при этом? Если "да", то: а хотелось ли есть в такие "счастливые" моменты? Итого: например, 10 лет назад по симптомам — у меня был "ковид". Только об этом никто не знал", — резюмировал инфекционист.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Радоваться нечему": вирусолог дал актуальную информацию по "омикрону"
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы
Новости
Рейтинг Байдена снова рухнул
Инфекционист Поздняков: "омикрон" превращается в ОРВИ, но по-прежнему опасен
Бизнесмены пытались разгромить Верховную Раду
Постпредство России в ООН: Украина "наводнена" оружием и "советниками" США
Симптомы аллергии могут указывать на рак. Как отличить, рассказал онколог
Политолог Марков пояснил,почему США и Россия никак не могут договориться
Божена Рынска о Литвиновой: "Ничего прелестного в юной Ренате нет"
Терапевт назвала заболевания, на которые указывает икота
Федосеева-Шукшина рассказала, почему оказалась в доме престарелых
Эксперт Ермаков оценил угрозы стран НАТО ввести санкции против РФ из-за Украины
Последние материалы
Постпредство России в ООН: Украина "наводнена" оружием и "советниками" США
Симптомы аллергии могут указывать на рак. Как отличить, рассказал онколог
Политолог Марков пояснил,почему США и Россия никак не могут договориться
Божена Рынска о Литвиновой: "Ничего прелестного в юной Ренате нет"
Терапевт назвала заболевания, на которые указывает икота
Федосеева-Шукшина рассказала, почему оказалась в доме престарелых
Эксперт Ермаков оценил угрозы стран НАТО ввести санкции против РФ из-за Украины
Поклонники с трудом узнали Татьяну Лазареву: "Время не щадит никого"
Профессор МГУ: история Алисы Тепляковой — трагедия потерянного детства
Военные эксперты перечислили главные недостатки украинской армии
Популярное
Мир. Новости мира
Генерал Павлюк назвал "дату вторжения" России на Украину

Командующий Операцией объединённых сил Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал конкретную дату "нападения" России на украинские земли.

Генерал Павлюк назвал "дату вторжения" России на Украину
Генерал Куликов: Лояльные РФ страны мира могут образовать блок похлеще НАТО
Политика. Новости и аналитика
Генерал Куликов: Лояльные РФ страны мира могут образовать блок похлеще НАТО
Регуляторы
Экономисты предложили выплатить каждому россиянину по 130 тысяч рублей
Здоровье
Химиотерапевт Базылев: усталость и апатия по утрам могут указывать на рак
Любовь Степушова Россия с 2014 года готовит США ответ в Никарагуа Любовь Степушова Ирина Шлионская Наш мир — всё-таки "матрица". Но только не цифровая... Ирина Шлионская Вадим Горшенин Памяти Владимира Губарева Вадим Горшенин
Мир. Новости мира
Венесуэла поможет России в военном конфликте с США
Шоу-бизнес
Молодой жене Градского приходилось распродавать вещи через "Авито"
НАТО разыгрывает спектакль, а в России ему верят
Мир. Новости мира
НАТО разыгрывает спектакль, а в России ему верят
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников