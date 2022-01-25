Японские учёные выяснили, почему "омикрон" распространяется так быстро

По мнению специалистов медицинского университета Киото, высокая скорость распространения "омикрона" объясняется его удивительной живучестью на отдельных поверхностях. О результатах исследования сообщается на портале Biorxiv.

Эксперты полагают, что омикрон-штамм намного дольше живёт на человеческой коже и пластиковых поверхностях, чем другие известные варианты COVID-19. Также учёные отметили, что заразность этого варианта вируса также остаётся высокой дольше, по сравнению с предыдущими штаммами.

Японские специалисты смогли подсчитать, что первоначальный вариант коронавируса мог прожить на пластиковой поверхности в течение 56 часов. Вариант "дельта" жил на этом материале 114 часов. Время существования "омикрона" на пластике составляет 193 с половиной часов. Что касается времени жизни вируса на человеческой коже, оно меньше, чем на пластиковых поверхностях, однако в случае с последней мутацией также увеличилось. На коже трупов изначальный вариант мог жить 8,6 часов, а "омикрон" — 21,1 часа.

Исследователи сделали вывод, что эти особенности и позволили омикрон-штамму распространяться с высокой скоростью и заменить собой все известные до этого варианты коронавируса.

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