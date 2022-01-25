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Автор Светлана Нерадовская

Японские учёные выяснили, почему "омикрон" распространяется так быстро

Здоровье

По мнению специалистов медицинского университета Киото, высокая скорость распространения "омикрона" объясняется его удивительной живучестью на отдельных поверхностях. О результатах исследования сообщается на портале Biorxiv.

Японские учёные выяснили, почему "омикрон" распространяется так быстро

Эксперты полагают, что омикрон-штамм намного дольше живёт на человеческой коже и пластиковых поверхностях, чем другие известные варианты COVID-19. Также учёные отметили, что заразность этого варианта вируса также остаётся высокой дольше, по сравнению с предыдущими штаммами.

Японские специалисты смогли подсчитать, что первоначальный вариант коронавируса мог прожить на пластиковой поверхности в течение 56 часов. Вариант "дельта" жил на этом материале 114 часов. Время существования "омикрона" на пластике составляет 193 с половиной часов. Что касается времени жизни вируса на человеческой коже, оно меньше, чем на пластиковых поверхностях, однако в случае с последней мутацией также увеличилось. На коже трупов изначальный вариант мог жить 8,6 часов, а "омикрон" — 21,1 часа.

Исследователи сделали вывод, что эти особенности и позволили омикрон-штамму распространяться с высокой скоростью и заменить собой все известные до этого варианты коронавируса.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Омикрон. Всё что нужно знать.
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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