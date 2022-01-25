Инфекционист Горелов объяснил, кто предрасположен к заражению "омикроном"

Эксперт Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, кто имеет предрасположенность к заражению омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.

По словам инфекциониста, люди, которые ещё не болели COVID-19, с большей вероятностью заразятся "омикроном", передаёт РИА Новости.

"На самом деле любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию "омикроном", — предупредил Горелов.

Специалист отметил, что сегодня принято говорить о "лёгкости" омикрон-штамма. Однако он подчеркнул: масштабы распространения нового варианта коронавируса "впечатляющие". В ближайшее время вряд ли уменьшится количество госпитализаций, полагает Горелов.

Ранее доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский в интервью РБК призвал сознательно не заражаться "омикроном" для получения "живой вакцины", так как это может негативно сказаться на здоровье человека и привести к осложнениям.

В конце ноября 2021 года "омикрон" впервые обнаружили в ЮАР. Этот штамм распространяется гораздо быстрее, чем индийская "дельта".

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