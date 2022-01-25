Терапевт назвала заболевания, на которые указывает икота

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко перечислила заболевания, к симптомам которых относится икота.

Специалист пояснила, что икота связана с нарушением работы диафрагмы и межрёберных мышц. Так, в практике встречаются случаи, когда икота появляется при грыже межпозвонковых дисков. На этом фоне, по словам Романенко, она сопровождается головной болью, болями в шее, головокружением, шумом и свистом в ушах. Также врач сказала, что икоту могут спровоцировать паразиты.

"Это бывает в том случае, когда произошло заражение трихинеллами. Тогда поражаются мышцы, в том числе дыхательные мышцы и мышцы диафрагмы", — цитирует терапевта Москва 24.

Помимо этого, икота способна возникнуть при занятии спортом, например, после удара животом.

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