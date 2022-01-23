EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Валентина Севрюгина

Терапевт назвал три вредных для кишечника продукта

Здоровье

Врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг перечислил продукты, которые могут быть опасны для кишечника, сообщает издание Focus

Терапевт назвал три вредных для кишечника продукта

Во-первых, он отметил, что негативное влияние на здоровье человека имеет чрезмерное употребление сахара. Во-вторых, в этот список попадают колбасы. По слова Томаса Фрилинга, количество потребляемого красного мяса не должно превышать 500 граммов в неделю.

Также для хорошей работы кишечника следует исключить майонез, маргарин и сало. А вот бобовые и овощи с высоким содержанием клетчатки, наоборот, рекомендуется включить в рацион. 

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Юлия Чехонина рассказала, какими продуктами нельзя закусывать алкогольные напитки. Она объяснила, что пища делает воздействие алкоголя менее выраженным, но если закусывать солёными продуктами, есть риск выпить больше из-за усиления жажды.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему диетологи рекомендуют отказаться от хлеба?
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Елена Андреева
Темы томас фрилинг правильное питание
Новости
Генсек ОДКБ: странам НАТО надо снижать градус напряжённости
Терапевт назвал три вредных для кишечника продукта
Румыния готовится принимать беженцев в случае "нападения" РФ на Украину
Эксперт ВОЗ допустила, что "омикрон" не будет последним штаммом коронавируса
Назван универсальный "ночной" симптом четырех видов рака
Ушедший с поста президента Армении Саркисян уволил руководителя администрации
"Омикрон" может стать последним штаммом коронавируса, заявили в ВОЗ
Пивоваров назвал главную цену, которую Назарбаев заплатил за свое спокойствие
Офтальмолог рассказала о вреде 3D-очков
Наташе Королёвой запретили въезд в Литву
Последние материалы
Генсек ОДКБ: странам НАТО надо снижать градус напряжённости
Терапевт назвал три вредных для кишечника продукта
"Золотой парашют" главы Росздравнадзора по Москве: 6 или 36 миллионов долларов?
Румыния готовится принимать беженцев в случае "нападения" РФ на Украину
Эксперт ВОЗ допустила, что "омикрон" не будет последним штаммом коронавируса
Назван универсальный "ночной" симптом четырех видов рака
Почему Мураев выбран англосаксами в качестве ставленника Путина
Почему СССР в 1920-е годы не стал присоединять Афганистан?
Ушедший с поста президента Армении Саркисян уволил руководителя администрации
"Омикрон" может стать последним штаммом коронавируса, заявили в ВОЗ
Популярное
Мир. Новости мира
Командующий ВМС ФРГ: Россию надо уважать, хоть она и расколола ЕС

Командующий флотом ФРГ позволил себе высказать собственное мнение о России, и это не то, что принято в рамках немецкого мейнстрима.

Командующий ВМС ФРГ: Россию надо уважать, хоть она и расколола ЕС
Доктор Мясников рассказал о страшной находке в Подмосковье: "200 м от деревни"
Общество
Доктор Мясников рассказал о страшной находке в Подмосковье: "200 м от деревни"
Политика. Новости и аналитика
Сосновский задал один вопрос про бундесвер и отставку вице-адмирала Шенбаха
Общество
В России предложили ответ Германии на нежелание платить компенсацию за СП-2
Любовь Степушова Почему Мураев выбран англосаксами в качестве ставленника Путина Любовь Степушова Дмитрий Соколов Почему СССР в 1920-е годы не стал присоединять Афганистан? Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Одинокие люди скупы на эмоции и любят искать виноватых Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Захарова: Запад готовит ряд масштабных информационных манипуляций и провокаций
Политика. Новости и аналитика
Россияне высмеяли генерала ВСУ за "план" присоединения Украины к России
WarGonzo: Кишинёв стягивает артиллерию к Приднестровью
Политика. Новости и аналитика
WarGonzo: Кишинёв стягивает артиллерию к Приднестровью
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников