Терапевт назвал три вредных для кишечника продукта

Врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг перечислил продукты, которые могут быть опасны для кишечника, сообщает издание Focus.

Во-первых, он отметил, что негативное влияние на здоровье человека имеет чрезмерное употребление сахара. Во-вторых, в этот список попадают колбасы. По слова Томаса Фрилинга, количество потребляемого красного мяса не должно превышать 500 граммов в неделю.

Также для хорошей работы кишечника следует исключить майонез, маргарин и сало. А вот бобовые и овощи с высоким содержанием клетчатки, наоборот, рекомендуется включить в рацион.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Юлия Чехонина рассказала, какими продуктами нельзя закусывать алкогольные напитки. Она объяснила, что пища делает воздействие алкоголя менее выраженным, но если закусывать солёными продуктами, есть риск выпить больше из-за усиления жажды.

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