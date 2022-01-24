EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Валентина Севрюгина

Терапевт рассказала о разных проявлениях постковида

Здоровье

Терапевт клиники НАКФФ Татьяна Налегач рассказала о том, как люди после перенесённой коронавирусной инфекции сталкиваются с осложнениями. Подробности о постковидном синдроме она рассказала ФАН.

Терапевт рассказала о разных проявлениях постковида

По её словам, постковид может затронуть совершенно разные органы и системы: лёгкие, сердце, сосуды, нервную, пищеварительную и иммунную системы.

"Если человек имел до этого какие-то болезни, то они могут просто декомпенсироваться. Чаще всего постковидный синдром характеризуется дыхательной недостаточностью, которая проявляется в виде нехватки воздуха, одышки при нагрузках разной интенсивности, бронхообструктивного синдрома", — поделилась специалист.

Татьяна Налегач также отметила, что со стороны сердечно-сосудистой системы постковид может проявиться, например, в виде учащённого сердцебиение, а по части ЖКТ — плохим перевариванием пищи или дефицитом нутриентов.

Терапевт добавила, что люди старшего возраста тяжелее переносят болезнь, однако в связи с мутацией вируса в практике встречаются случаи, когда коронавирус тяжело переносят и дети. В связи с эти она полагает, что реабилитация необходима всем людям без учёта возраста.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что омикрон-штамм коронавируса может положить конец пандемии COVID-19 в Европе.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вокруг ковида ОДНИ ФЕЙКИ – профессор Воробьев
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус
Новости
Терапевт рассказала о разных проявлениях постковида
Секретарь СНБО Украины: нет оснований думать о вторжении России
Радослав Сикорский: "Газпром" мастерски обыграл Польшу
В обращении к народу Зеленский заверил, что поводов для оптимизма — достаточно
Врач призвал отказаться от употребления солёной рыбы из-за риска развития рака
Пентагон привёл войска в состояние повышенной готовности из-за России
Столтенберг: НАТО может разместить войска в Черноморском регионе
Зоозащитница Пушкарева обвинила власти в трагедиях с бродячими собаками
Вирусолог описал наиболее вероятный сценарий будущего с COVID-19
В МИД Норвегии обновили рекомендации относительно посещения Украины
Последние материалы
Секретарь СНБО Украины: нет оснований думать о вторжении России
Радослав Сикорский: "Газпром" мастерски обыграл Польшу
В обращении к народу Зеленский заверил, что поводов для оптимизма — достаточно
Врач призвал отказаться от употребления солёной рыбы из-за риска развития рака
Редкие кожные заболевания: с чем вы ещё не сталкивались
Пентагон привёл войска в состояние повышенной готовности из-за России
Столтенберг: НАТО может разместить войска в Черноморском регионе
Зоозащитница Пушкарева обвинила власти в трагедиях с бродячими собаками
Как обозреватель New York Times спасёт демократию в США
Вирусолог описал наиболее вероятный сценарий будущего с COVID-19
Популярное
Мир. Новости мира
Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина

Жители Белоруссии не очень хотят видеть Александра Лукашенко президентом, также не все хотят в Россию под управление Путина. А ведь придётся — и совсем скоро...

Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Политика. Новости и аналитика
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Мир. Новости мира
NYT: США должны покинуть Украину. Для общего блага
Здоровье
Исаев рассказал, как "омикрон" проникает в организм
Любовь Степушова ЕС выделил Украине экстренный кредит, чтобы остановить панику Любовь Степушова Ирина Гусакова Женщины Афганистана: "Норвегия нас предала" Ирина Гусакова Усам Оздемиров Спасут ли природоподобные технологии от ресурсной катастрофы? Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Политолог Рар: начинается финальная схватка за мировое господство
Мир. Новости мира
ERR: Почему Эстония против диалога ЕС и России
The Times: британцы задумались о последствиях санкций против России
Мир. Новости мира
The Times: британцы задумались о последствиях санкций против России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников