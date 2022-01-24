Терапевт рассказала о разных проявлениях постковида

Терапевт клиники НАКФФ Татьяна Налегач рассказала о том, как люди после перенесённой коронавирусной инфекции сталкиваются с осложнениями. Подробности о постковидном синдроме она рассказала ФАН.

По её словам, постковид может затронуть совершенно разные органы и системы: лёгкие, сердце, сосуды, нервную, пищеварительную и иммунную системы.

"Если человек имел до этого какие-то болезни, то они могут просто декомпенсироваться. Чаще всего постковидный синдром характеризуется дыхательной недостаточностью, которая проявляется в виде нехватки воздуха, одышки при нагрузках разной интенсивности, бронхообструктивного синдрома", — поделилась специалист.

Татьяна Налегач также отметила, что со стороны сердечно-сосудистой системы постковид может проявиться, например, в виде учащённого сердцебиение, а по части ЖКТ — плохим перевариванием пищи или дефицитом нутриентов.

Терапевт добавила, что люди старшего возраста тяжелее переносят болезнь, однако в связи с мутацией вируса в практике встречаются случаи, когда коронавирус тяжело переносят и дети. В связи с эти она полагает, что реабилитация необходима всем людям без учёта возраста.

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