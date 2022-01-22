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Автор Екатерина Широкова

Инфекционист Никифоров: из-за "омикрона" пандемия может кончится уже летом

Здоровье

Пандемия коронавируса может подойти к концу уже к лету этого года, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

Инфекционист Никифоров: из-за "омикрона" пандемия может кончится уже летом

По словам инфекциониста, это может произойти из-за распространения нового штамма заболевания "омикрон".

"Хотелось бы верить, что появление "омикрона" — признак конца пандемии. Я думаю, что к лету пандемия должна завершиться", — цитирует Никифорова РИА Новости.

Как подчеркнул врач, всё дело в патогенности штамма. Сейчас медики отмечают большой рост заболеваемости, однако, больницы работают в штатном режиме, а у многих пациентов течение вируса проходит и вовсе бессимптомно.

Кроме того, инфекционист отметил, что даже те, кто попал на госпитализацию с "омикроном" переносят штамм легче по сравнению с "дельтой".

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление медиков о том, что у "омикрона" появился новый и неутешительный симптом. Вирус способен поражать работу сердца, что может привести к синдрому внезапной смерти.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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