Оперштаб: ситуация с COVID-19 улучшилась в 29 регионах РФ

Ситуация с COVID-19 улучшилась за неделю в 29 российских регионах. Об этом сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

В сообщении уточняется, что речь идёт об Астраханской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Нижегородской и Новосибирской областях.

Также ситуация с коронавирусом улучшилась в Омской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, Ингушетии, Коми, КБР, Чувашии, Хабаровском крае, Чукотском и Ямало-Ненецком автономном округе.

Вместе с тем в трёх регионах зафиксировано ухудшение ситуации с COVID-19. Это Дагестан и Удмуртия, а также Смоленская область.

Как заявила глава оперштаба, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в стране интенсивно распространяется омикрон-штамм коронавируса. В связи с этим зампред правительства призвала к своевременной вакцинации.

"Если вы сделали прививку полгода назад или переболели полгода назад, пора снова прийти на прививочный пункт, чтобы защитить себя от вируса", — цитирует Голикову сайт Стопкоронавирус.РФ.

По её словам к 21 января в стране первым компонентом вакцин от COVID-19 привились 81 981 007 россиян, ещё 78 059 701 прошёл полную иммунизацию. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ достиг 64,4%

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