Суточный максимум заражений COVID-19 за пандемию зафиксирован в РФ

За последние сутки в РФ выявили 49 513 заразившихся коронавирусной инфекцией, что стало максимальным показателем за пандемию.

По информации оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, всего в стране зафиксировали уже 10 987 774 случая заражения COVID-19. Более 9,9 млн заболевших выздоровели, 324 752 умерли.

Ранее замруководителя НИЦЭМ имени Гамалеи Денис Логунов спрогнозировал существенный рост числа заражений омикрон-штаммом коронавируса в РФ в конце января — начале февраля. Вирусолог Александр Лукашев заявил, что в течение ближайших двух недель заражение новым вариантом COVID-19 будет грозить большинству россиян.

По мнению инфекциониста Евгения Тимакова, заболеваемость коронавирусом в связи с распространением "омикрона" достигнет пика в стране к середине февраля. Специалист предположил, что за этим последует быстрый спад числа заражений.

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