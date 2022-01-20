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Автор Игорь Рябов

Вирусолог Скулачев предупредил о скором пике заболеваемости "омикроном" в Москве

Здоровье

Вирусолог Максим Скулачев заявил, что через 10-14 дней в Москве будет зафиксирован пик заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Вирусолог Скулачев предупредил о скором пике заболеваемости "омикроном" в Москве

По словам эксперта, высокая степень заразности "омикрона" может привести к тому, что уже через две недели в Москве заболеваемость коронавирусом достигнет 100 тысяч случаев в сутки.

"Следующая неделя (или через неделю) будет самой пиковой по заражению. Через 10-14 дней, я бы сказал", — сказал Скулачев в беседе с изданием Москва 24.

Вирусолог отметил, что в других мегаполисах мира, похожих на Москву, распространение омикрон-штамма COVID-19 привело к выявлению 100 тысяч случаев заражения в сутки. Основываясь на данных других стран, Скулачев предположил, что тяжёлая эпидемиологическая ситуация продлится в столице около месяца. Тем не менее, продолжительность пика заражения будет зависеть от соблюдения людьми санитарных норм и введенных властями ограничений, добавил эксперт.

За последние 24 часа в Москве было выявлено 11 557 новых случаев коронавируса.

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Симптомы "омикрона" / Первые признаки заражения
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
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