Иммунолог: для заражения "омикроном" на улице нужны определённые условия

По мнению иммунолога Михаила Костинова, для того, чтобы заразиться "омикроном" на улице, должно совпасть несколько условий.

"Многое зависит от температуры воздуха (чем она ниже, тем губительнее для вируса), осадков (дождь, снег, изморось быстро "прибивают" вирус к земле), скорости и направления ветра, а главное — от расстояния, которое отделяет человека от инфицированного гражданина и времени встречи", — рассказал врач в разговоре с изданием "Аргументы и факты".

Костинов уточнил, что риск подхватить вирус от прохожего, который просто прошёл мимо, крайне невелик. Более же тесный контакт с инфицированным — объятия или разговор на близком расстоянии — резко повышает шансы заразиться. Также подхватить "омикрон" можно, если в вашу сторону кашлянули или чихнули.

Что касается ношения маски как средства защиты от "омикрона", её стоит надевать только в людных закрытых местах типа подземного перехода, на пустой улице же в ней нет смысла, считает специалист.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.