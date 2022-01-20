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Автор Светлана Нерадовская

Иммунолог: для заражения "омикроном" на улице нужны определённые условия

Здоровье

По мнению иммунолога Михаила Костинова, для того, чтобы заразиться "омикроном" на улице, должно совпасть несколько условий.

Иммунолог: для заражения "омикроном" на улице нужны определённые условия

"Многое зависит от температуры воздуха (чем она ниже, тем губительнее для вируса), осадков (дождь, снег, изморось быстро "прибивают" вирус к земле), скорости и направления ветра, а главное — от расстояния, которое отделяет человека от инфицированного гражданина и времени встречи", — рассказал врач в разговоре с изданием "Аргументы и факты".

Костинов уточнил, что риск подхватить вирус от прохожего, который просто прошёл мимо, крайне невелик. Более же тесный контакт с инфицированным — объятия или разговор на близком расстоянии — резко повышает шансы заразиться. Также подхватить "омикрон" можно, если в вашу сторону кашлянули или чихнули.

Что касается ношения маски как средства защиты от "омикрона", её стоит надевать только в людных закрытых местах типа подземного перехода, на пустой улице же в ней нет смысла, считает специалист.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Симптомы "омикрона" / Первые признаки заражения
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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