Национального локдауна не будет, но будут региональные

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отдельные регионы могут ввести новые ограничения по "ковиду", но общего локдауна по всей стране не планируется.

Песков пояснил, что элементы локдауна на местах могут быть обоснованы эпидситуацией.

Введение такой меры может иметь место, основываясь на полномочиях, которые есть у руководителей регионов. Ситуация от региона к региону может меняться в силу изменчивости штамма "омикрон". Напомним, именно он стал причиной актуализации темы локдаунов в принципе.

В России из-за быстрого распространения нового штамма смотрят на зарубежный опыт, а там при быстром приросте заболевших наблюдается небольшое число смертей и госпитализаций. Тем не менее специалисты посоветовали не расслабляться раньше времени и соблюдать меры.

Напомним, ранее на совещании с правительством президент Владимир Путин объявил всероссийскую мобилизацию в преддверии новой волны коронавируса, вызванной штаммом "омикрон". Хотя он появился в стране еще до Нового года, заявил главный врач медицинского центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков.

В настоящее время штамм выявлен в 13 регионах России. Лидерами по завозным случаям нового штамма коронавируса стали

Объединённые Арабские Эмираты,

Великобритания

и Турция.

При этом уже ясно, что распространённость его гораздо выше официально заявленной. Глава Федерального медико-биологического агентства, экс-министра здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что доля штамма "омикрон" составляет уже 76% среди всех заболевших коронавирусом в Москве.

По словам врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, штамм очень заразен, а признаки заражения "омикроном" проявляются только на второй-третий день после заражения, что создаёт идеальные условия для его быстрого распространения.

Ещё одна проблема — это рост патогенности штаммов для детей. Сегодня они являются основным источником инфекции, поэтому стране всё-таки могут понадобиться новые коронавирусные ограничения. Локдаун в этом случае помог бы остановить тотальное распространение "омикрона".

Как раз из-за быстрого прироста заболеваемости в столице мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы могут ввести новые ограничения, если распространение "омикрона" сильно загрузит систему здравоохранения.

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