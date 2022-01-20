Эпидемиолог Яковлев подверг критике слова о лабораторном происхождении COVID-19

Эпидемиолог Алексей Яковлев подверг резкой критике высказывания некоторых своих коллег о том, что коронавирус и его новые штаммы были созданы в лабораториях.

В интервью ФАН специалист подчеркнул: в искусственных условиях невозможно разработать устойчивый патогенный вирус, который впоследствии приводит к пандемии.

"Очень сложно синтезировать подобный вирус и обеспечить, чтобы он был устойчив. Такие возбудители называются химерами, устойчивых химер пока никто в мире не создал. Мало того, существует масса подтверждений, что похожие на 95% возбудители выделялись от животных", — сказал Яковлев.

Во время распространения омикрон-штамма он порекомендовал россиянам защищаться с помощью респираторов и очков. По его словам, маски, перчатки и бахилы не способны снизить риск заражения COVID-19.

Он также заявил, что говорить о существенном переломе в борьбе с пандемией пока рано. Эпидемиолог напомнил: закрытие границ, QR-коды и локдауны не остановили коронавирус. Как отметил эксперт, лишь вакцинация сегодня является наиболее действенным способом защиты от COVID-19.

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