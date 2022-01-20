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Автор Юлия Миленина

Врач Крюков подробно рассказал, что делать при подозрении на "омикрон"

Здоровье

При подозрении на омикрон-штамм COVID-19 лечение нужно начинать с первых дней. Об этом сообщил главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков.

Врач Крюков подробно рассказал, что делать при подозрении на "омикрон"

Он пояснил, что на фоне стремительного распространения "омикрона" следует внимательно следить за самочувствием. По его словам, симптомы новой разновидности коронавируса очень похожи на обычную простуду: заложенность носа, першение и боль в горле.

"Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло", — сказал медик в интервью "Аргументам и Фактам".

Крюков добавил, что для снижения болевых симптомов рекомендуется использовать таблетки или спреи с антисептиком не чаще двух-трёх раз в день. Заложенность носа, отметил врач, снимается с помощью солевых растворов или сосудосуживающих капель.

Он призвал не принимать антибиотики при лёгком течении заболевания. Такие препараты может назначить только специалист в случае ухудшения состояния.

Кроме того, Крюков посоветовал регулярно проветривать помещения для профилактики COVID-19.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус андрей крюков
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