Врач Крюков подробно рассказал, что делать при подозрении на "омикрон"

При подозрении на омикрон-штамм COVID-19 лечение нужно начинать с первых дней. Об этом сообщил главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков.

Он пояснил, что на фоне стремительного распространения "омикрона" следует внимательно следить за самочувствием. По его словам, симптомы новой разновидности коронавируса очень похожи на обычную простуду: заложенность носа, першение и боль в горле.

"Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло", — сказал медик в интервью "Аргументам и Фактам".

Крюков добавил, что для снижения болевых симптомов рекомендуется использовать таблетки или спреи с антисептиком не чаще двух-трёх раз в день. Заложенность носа, отметил врач, снимается с помощью солевых растворов или сосудосуживающих капель.

Он призвал не принимать антибиотики при лёгком течении заболевания. Такие препараты может назначить только специалист в случае ухудшения состояния.

Кроме того, Крюков посоветовал регулярно проветривать помещения для профилактики COVID-19.

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