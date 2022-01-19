Инфекционист объяснила, как лечиться при первых признаках "омикрона"

В случае появления первых признаков заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции заболевшему рекомендуется пить больше жидкости, а также принимать противовирусные и при необходимости — жаропонижающие препараты, сообщила главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

Она отметила, что вызванное новым вариантом COVID-19 заболевание обычно начинается с интоксикации и высокой температуры, головной и мышечной боли.

"В этом случае необходимо выпивать не менее 2 л жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты", — цитирует медика ТАСС.

Сметанина подчеркнула, что при сохранении дольше трёх дней температуры выше 38° С, которую не удаётся сбить лекарствами, стоит обратиться к врачу.

По словам медика, в случае першения в горле нужно полоскать его средствами на основе трав или хлоргексидином. Устранить заложенность носа помогут сосудосуживающие капли и промывание растворами на основе морской воды.

Сметанина сообщила, что дополнить симптоматическую терапию можно противовирусными препаратами.

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