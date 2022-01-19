Гинцбург: непривитым грозит тяжёлое течение COVID-19 при заражении "омикроном"

Те, кто не привился от коронавируса, могут тяжело переносить заболевание в случае заражения омикрон-штаммом, заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он выразил несогласие с утверждением о том, что заразившиеся новым вариантом COVID-19 реже переносят заболевание в тяжёлой форме.

"По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60-80% вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало ещё вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжёлое течение", — цитирует руководителя исследовательского центра РИА Новости.

Накануне зампред правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что в РФ подтверждено уже 1 682 случая заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Вице-премьер отметила, что на самом деле заразившихся новым вариантом COVID-19 в стране может быть значительно больше.

Согласно сведениям Голиковой, случаи заражения "омикроном" выявлены в 42 регионах РФ. Около 30% заразившихся были привиты от коронавируса.

По словам вице-премьера, новый вариант COVID-19 уже стал доминирующим в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.