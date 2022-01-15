Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что омикрон-штамм коронавируса менее опасен, чем другие варианты штаммов COVID-19.
"Есть сейчас доказательства, что, кажется, омикрон менее серьезный, чем (предыдущие штаммы), но это не значит, что он несерьёзный. Коронавирус дает очень серьезные заболевания", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
При этом она предостерегла от ошибки в недооценке омикрон-штамма. По словам Вуйнович, пик эпидемии ещё не преодолён.
Ещё одна важная новость - Мелита Вуйнович сообщила, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил ВОЗ всю документацию по вакцине "Спутнику V".
Напомним, заявка на сертификацию российской вакцины ВОЗ была подана в январе прошлого года. Однако процесс до сих пор не завершён. В ВОЗ объясняли это тем, что не получили всех необходимых документов.
Российская вакцина зарегистрирована в 71 государстве. Однако были прецеденты, когда в некоторых странах отказывались выдавать визы российским гражданам - например, спортсменам - под предлогом того, что они привиты вакциной, которая не была одобрена ВОЗ.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В соцсетях начали распространять информацию, что теперь в России будут облагать налогом воду из колодцев, так как это "полезное ископаемое".