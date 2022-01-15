Представитель ВОЗ в России: омикрон-штамм менее опасен, чем предыдущие

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что омикрон-штамм коронавируса менее опасен, чем другие варианты штаммов COVID-19.

"Есть сейчас доказательства, что, кажется, омикрон менее серьезный, чем (предыдущие штаммы), но это не значит, что он несерьёзный. Коронавирус дает очень серьезные заболевания", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

При этом она предостерегла от ошибки в недооценке омикрон-штамма. По словам Вуйнович, пик эпидемии ещё не преодолён.

Ещё одна важная новость - Мелита Вуйнович сообщила, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил ВОЗ всю документацию по вакцине "Спутнику V".

Напомним, заявка на сертификацию российской вакцины ВОЗ была подана в январе прошлого года. Однако процесс до сих пор не завершён. В ВОЗ объясняли это тем, что не получили всех необходимых документов.

Российская вакцина зарегистрирована в 71 государстве. Однако были прецеденты, когда в некоторых странах отказывались выдавать визы российским гражданам - например, спортсменам - под предлогом того, что они привиты вакциной, которая не была одобрена ВОЗ.