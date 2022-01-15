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Автор Олег Артюков

Представитель ВОЗ в России: омикрон-штамм менее опасен, чем предыдущие

Здоровье

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что омикрон-штамм коронавируса менее опасен, чем другие варианты штаммов COVID-19.

Представитель ВОЗ в России: омикрон-штамм менее опасен, чем предыдущие

"Есть сейчас доказательства, что, кажется, омикрон менее серьезный, чем (предыдущие штаммы), но это не значит, что он несерьёзный. Коронавирус дает очень серьезные заболевания", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

При этом она предостерегла от ошибки в недооценке омикрон-штамма. По словам Вуйнович, пик эпидемии ещё не преодолён.

Ещё одна важная новость - Мелита Вуйнович сообщила, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил ВОЗ всю документацию по вакцине "Спутнику V".

Напомним, заявка на сертификацию российской вакцины ВОЗ была подана в январе прошлого года. Однако процесс до сих пор не завершён. В ВОЗ объясняли это тем, что не получили всех необходимых документов.

Российская вакцина зарегистрирована в 71 государстве. Однако были прецеденты, когда в некоторых странах отказывались выдавать визы российским гражданам - например, спортсменам - под предлогом того, что они привиты вакциной, которая не была одобрена ВОЗ.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Елена Андреева
Темы спутник v коронавирус мелита вуйнович
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