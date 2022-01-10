Спецпосланник ВОЗ предупредил о трёх трудных месяцах из-за коронавируса

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу Дэвид Набарро заявил, что ситуация с COVID-19 будет оставаться тяжёлой ещё ближайшие три месяца.

"Пока рано говорить, что мы близки к концу", — сказал он в эфире телеканала Sky News.

Набарро отметил, что окончание пандемии уже "не за горами", однако мир столкнётся ещё с несколькими волнами коронавируса.

В ноябре в ЮАР и Ботсване был выявлен новый вариант COVID-19 под названием "омикрон". Резкий рост заболеваемости коронавирусом, который сейчас наблюдается во многих странах, связан именно с этим штаммом. Он быстро передаётся от человека к человеку и устойчив к имеющимся вакцинам.

По данным ВОЗ, пандемия унесла жизни 5,4 миллионов человек. Сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и России.

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