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Автор Екатерина Широкова

Руженцова рассказала, почему антитела после COVID-19 могут атаковать клетки

Здоровье

После перенесённого коронавируса в организме вырабатывается большое количество антител, которые выполняют роль "мусорщиков". Они выводят погибшие в течение болезни клетки, но при большом объёме поражения могут появиться и "агрессивные представители", заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Руженцова рассказала, почему антитела после COVID-19 могут атаковать клетки

По словам эксперта, такие антитела есть в организме каждого человека и они выполняют важную функцию обновления.

"При любом инфекционном заболевании количество погибающих клеток растёт. Чем сильнее проявления инфекции, тем больше их количество, что требует активной работы антител-мусорщиков. Поэтому у перенёсших COVID-19 рост количества аутоантител ожидаем", — пояснила Руженцова в беседе с РИА Новости.

Связывать напрямую коронавирус и большую концентрацию "враждебно настроенных" антител пока рано. По словам Руженцовой, нет клинически подтверждённых сведений об их уровне у пациентов до заболевания COVID-19 и после.

В любом случае медики советуют пройти после болезни диспансеризацию, либо, если появились "чуждые" организму симптомы: 

  • боли в суставах,
  • деформация суставов,
  • длительная повышенная температура тела. 

При этом специалисты отмечают, что постинфекционные аутоиммунные процессы развиваются не более чем у 2-3% пациентов. 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Что такое антитела?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
Темы роспотребнадзор
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Руженцова рассказала, почему антитела после COVID-19 могут атаковать клетки
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