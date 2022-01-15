Руженцова рассказала, почему антитела после COVID-19 могут атаковать клетки

После перенесённого коронавируса в организме вырабатывается большое количество антител, которые выполняют роль "мусорщиков". Они выводят погибшие в течение болезни клетки, но при большом объёме поражения могут появиться и "агрессивные представители", заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По словам эксперта, такие антитела есть в организме каждого человека и они выполняют важную функцию обновления.

"При любом инфекционном заболевании количество погибающих клеток растёт. Чем сильнее проявления инфекции, тем больше их количество, что требует активной работы антител-мусорщиков. Поэтому у перенёсших COVID-19 рост количества аутоантител ожидаем", — пояснила Руженцова в беседе с РИА Новости.

Связывать напрямую коронавирус и большую концентрацию "враждебно настроенных" антител пока рано. По словам Руженцовой, нет клинически подтверждённых сведений об их уровне у пациентов до заболевания COVID-19 и после.

В любом случае медики советуют пройти после болезни диспансеризацию, либо, если появились "чуждые" организму симптомы:

боли в суставах,

деформация суставов,

длительная повышенная температура тела.

При этом специалисты отмечают, что постинфекционные аутоиммунные процессы развиваются не более чем у 2-3% пациентов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.